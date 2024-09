Planet Earth II in Ultra-HD is totaal psychedelisch

“Wil je onze betere videokwaliteit eens uitproberen als onderdeel van onze test?” Op deze ingetogen manier informeerde de BBC gister een paar gelukkige televisiekijkers die mogen kijken naar een glorieuze trailer van vier minuten voor Planet Earth II in ultra high-definition en Hybrid Log-Gamma – de hoogste beeldkwaliteit waarin de BBC ooit heeft uitgezonden.

Motherboard was een van de ingewijden om de trailer bij BBC in Londen te kijken deze week, waar de top van de publieke organisatie uitlegde hoe het Hybrid Log-Gamma experiment “een vroege maar belangrijke stap is” richting streamen van programma’s in Ultra-HD op de BBC iPlayer in de toekomst.

Motherboard kan bevestigen dat het een geestverruimende, emotionele en op het randje van hallucinerende ervaring was. Sterker nog, de hele affaire was zo overdonderend dat één van de bezoekers van de voorvertoning flauwviel (hoewel we vermoeden dat dit ook kan zijn gekomen door de hoge temperatuur)!

Onze GIF is het eigenlijk niet waard. Beeld: Ben Sullivan

Hybrid Log-Gamma (HLG), eigenlijk een aangepaste vorm van HDR, die het mogelijk maakt om beelden in een extreem hoog contrast te tonen, is ontwikkeld door BBC R&D en de Japanse omroep NHK. Het geeft de schaduw en donkere gebieden van een foto een boost en voorziet jouw netvliezen van natuurlijkere en fellere highlights. BBC R&D vertelde zelfs aan Motherboard dat het voorheen niet mogelijk was om de bijzondere rode tint van kikkers zo nauwkeurig op traditionele TV-monitors te krijgen.

HLG is achterwaarts compatibel en gebaseerd op open standaarden, terwijl het de HD kwaliteit van 32-inch monitors tot 100+-inch TVs boost. “Als we vernieuwen dan doen we dat voor iedereen,” vertelde een woordvoerder van BBC R&D.

De trailer is alleen beschikbaar voor mensen die een TV met internet hebben. Maar een woordvoerder van BBC R&D vertelde aan Motherboard dat het een beetje een rare situatie is waarin omroepen zoals de BBC de technologische standaard van TV ontwikkelaars onder druk moeten zetten.

Toch zal het bedrijf door het experiment met het publiek van de BBC iPlayer meer leren over de manier waarop de uitzendstandaard invloed zal hebben op de infrastructuur en de technologie voor het uitzenden op hoge kwaliteit. Verder zal het ook de obstakels en uitdagingen van het langer streamen in HLG in de toekomst blootleggen. Hoewel de BBC niet de eerste is die in UHD 4K uitzendt, met stellaire programma’s zoals Planet Earth, heeft de organisatie zeker een goede reden om de grenzen van beeldkwaliteit op te zoeken.