Plankgas door de blubber tijdens de Speedway Emmen

Dit weekend werd er stevig door de blubber gejakkerd tijdens de Speedway Emmen. Er werden twee type wedstrijden gehouden: races tussen de ‘bangers’ en races tussen de ‘stockcars’. In het kort: bangers zijn grote auto’s waar alles is uitgesloopt wat brandbaar is, en waarvan de binnenkant zo erg verstevigd is dat de chauffeur tien keer over de kop kan rollen zonder dat hem of haar iets overkomt. Er worden tien rondjes gereden over een soort ijsbaan van klei. Uiteraard wint de eerste die over de finish komt, maar het gaat vooral om het botsen en crashen. Hoe harder een auto in mekaar wordt gestoempt, hoe harder het publiek juicht, er wordt zelfs een ‘Best Entertainer’-prijs uitgereikt voor degene die de mooiste crash veroorzaakt.

De stockcars hebben een motor met soms wel 800PK, ongeveer zoveel als waar Max Verstappen mee rijdt, en hier gaat het echt om wie als eerste finisht, al mag ook hier best een flinke tik met de bumper worden uitgedeeld.



De meer dan tweehonderd deelnemers kwamen vanuit heel Europa. Christopher Pugmire maakte foto’s van de mannen en vrouwen die als gekken door de bagger karden.