Dit plantaardige ei is nauwelijks van echt te onderscheiden

De een heeft zijn eitje ’s ochtends het liefst gebakken, de ander gekookt, en weer een ander gepocheerd. Over een tijd kun je hier ook nog de optie ‘plantaardig’ aan toevoegen: er is namelijk een ei-alternatief ontwikkeld op basis van peulvruchten.

Het gaat om de OnlyEg, dat wordt gemaakt door Float Foods, een start-up in Singapore die zich bezighoudt met voedseltechnologie. Het bedrijf zegt zelf dat de eivervanger de eerste in zijn soort is in Azië. En als je de foto’s bekijkt, ziet het plantaardige alternatief er inderdaad precies uit als een echt eitje. Het bestaat uit twee componenten: vloeibaar ‘eiwit’ en een bolvormige, gele ‘dooier’.

Videos by VICE

Het is de bedoeling dat het product tegen 2022 verkrijgbaar is.

Foto met dank aan OnlyEg

Veganistische eieren zijn niet bepaald iets nieuws, maar Float Foods is naar eigen zeggen wel het eerste Aziatische bedrijf dat een eivervanger heeft ontwikkeld die zowel uit een dooier als een eiwit bestaat. De bestaande alternatieven op de markt zijn onder andere vloeibare mengsels, die je kunt gebruiken om een roerei of omelet te maken. OnlyEg kan daarentegen op meerdere manieren worden bereid, waaronder als spiegelei, gebakken en zachtgekookt. Float Foods streeft er zelfs naar om de eivervanger voedzamer te maken dan een normaal kippeneitje.

Er is steeds meer belangstelling voor plantaardige eivervangers. In 2019 was het naar verluidt zelfs de snelst groeiende plantaardige categorie, met een groei van 192 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Mensen die plantaardige producten eten, deden dat in het begin vooral vanwege de slechte behandeling van dieren. Maar in de afgelopen jaren doet men het ook steeds vaker omdat het goed is voor het milieu en hun eigen gezondheid. Ze denken dat ze met de plantaardige vervangers van vlees en andere dierlijke producten makkelijker kunnen overstappen naar een volledig vegetarisch of veganistisch dieet.

Een OnlyEg (boven) in vergelijking met een kippenei (onder). Foto met dank aan OnlyEg

“Eieren spelen een gigantische rol in de Aziatische keuken,” schreef Vinita Choolani, de oprichter en CEO van Float Foods, in een persbericht. “Uiteindelijk is het ons doel om, op basis van voedingswetenschap en innovatie, plantaardige producten te maken zoals OnlyEg. Zulke producten kunnen bijdragen aan een duurzamer ecosysteem, dat we in Singapore wellicht in de toekomst gaan zien.”

Aziatische landen behoren tot de grootste consumenten van kippeneieren ter wereld. In 2016 vond 60 procent van de wereldwijde productie in het werelddeel plaats. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat eieren het belangrijkste ingrediënt zijn van veel Aziatische gerechten, van Chinese foeyonghai tot nasi lemak uit Maleisië.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Azië

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram