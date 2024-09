Werner Herzog analyseert ‘Famous’ van Kanye Wests en het is geniaal

Werner Herzog: man, mythe, scenarioschrijver, regisseur, auteur en onbedoelde cultuurcriticus en een filosoof in de meest ware zin van het woord. Werner Herzog heeft films gemaakt over grotten, ufo’s en death row, en in elke film vindt hij wonderbaarlijke verhalen in dingen die op het eerste oog banaal lijken. Werner Herzog at letterlijk zijn eigen schoen op toen hij een weddenschap verloor. Werner Herzog is ooit in zijn maag geschoten met een BB gun tijdens een interview. Hij bloedde hevig, maar lachte om het verhaal omdat het niet om een ‘echte kogel’ ging. Werner Herzog kan over alles praten, zelfs als hij voor een tekenfilm de stem inspreekt van een alien die het erover heeft dat de cultuur van mensen gebaseerd is op grapjes over piemels. En zelfs dan klinkt het als een van de meest geniale verhalen ooit. Werner Herzogs laatste film, Lo and Behold, Reveries of the Connected World onderzoekt het verleden, heden en de toekomst van het internet en hoe het de mens beïnvloedt in de moderne samenleving.

Onthoud alles wat hierboven staat en besef dat hij gevraagd werd om tijdens een interview Kanye Wests video voor Famous te analyseren. Zoals we van hem gewend zijn, blaast hij de clip nieuw leven in door het in een interessant nieuw kader te plaatsen.

Videos by VICE

“Wel,” zegt hij. “Is dat de echte Donald Trump, of een neppe Donald Trump? Het is opvallend om te zien dat we door het internet tegenwoordig makkelijk dubbelgangers kunnen maken. Het meest interessante voor mij als verhalenverteller, is dat je in films altijd naast het hoofdverhaal en parallel verhaal moet creëren. Eentje dat alleen in het collectieve geheugen van het publiek zit. Deze video geeft je de tijd om na te denken over dit parallelle verhaal: zijn dit echte mensen? Zijn het dubbelgangers? Wat is hun verhaal eigenlijk? Wat zijn ze aan het doen? Hebben ze samen gefeest? Wat bracht ze samen?”

Ik zal de video voor jullie niet verpesten door het helemaal uit te schrijven, want de dingen die Werner Herzog zegt, komen beter tot hun recht als je ook zijn stem erbij hoort. Bekijk Herzogs analyse hieronder.