Plemp je hele maand vol met deze flinke dosis kunsttips

Juni is die maand waarin je nog nét niet op de Mediterraanse naaktcamping chipolata’s aan laat fikken op barbecue. Een goed moment om in eigen land dus nog even de kunstzinnige bloemetjes buiten te zetten. En aangezien niemand zin heeft om de hele maand achter de feiten aan te lopen of alleen maar naar Zandvoort aan Zee te gaan, hebben wij alvast een een overzichtelijk lijstje gemaakt met kunstdingen die je de komende maand absoluut wilt gaan doen.

Ekstase, Gustav Machaty, 1932. Beeld met dank aan EYE Filmmuseum

Donderdag 1 juni

Cinema Erotica laat je twee weken genieten van erotiek in films, van het eerste vrouwelijke orgasme tot aan naaktheid in de Nederlandse film. [EYE Filmmuseum, Amsterdam]

Vrijdag 2 juni

De tentoonstelling A Pen of All Work bevat meer dan 700 schetsen, kindertekeningen en afbeeldingen van Raymond Pettibon, de kunstenaar die zich met potlood en pen thuis voelt in alle stijlen en genres. [Bonnefantenmuseum, Maastricht]

Zaterdag 3 juni

Den Haag viert dit jaar de honderdste verjaardag van De Stijl. Dit weekend bereikt het feestje haar hoogtepunt: voor het eerst in de geschiedenis kun je maar liefst 300 Mondriaans op één plek bekijken. De ontdekking van Mondriaan neemt je mee naar de momenten dat hij in Parijs, Londen en New York zat. [Gemeentemuseum Den Haag]

Phobiarama. Beeld: Dries Verhoeven

Zaterdag 3 juni t/m zondag 25 juni



Het Holland Festival gaat van start, dus bereid je voor op twintig dagen lang de meest uiteenlopende opera- en theaterperformances. Een aanrader is de attractie Phobiarama van Dries Verhoeven, waarin hij je met de huidige angstcultuur confronteert. [Mercatorplein en diverse plekken in Amsterdam]

Vrijdag 9 t/m zondag 11 juni

Het FOAM Fusion festival staat in het teken van samenwerkingen, en die zijn er genoeg dit weekend. Tijdens de opening op vrijdagavond – gratis toegang – zie je de collaboratie van danscollectief ISH en kunstenaar Matthias Oostrik, die ook een anti-surveillance machine met BeamLab bouwde. Misschien ook wel leuk: de anonieme kunstveiling op zondag. [FOAM Fotomuseum, Amsterdam]

Magnetic Shoe door Jólan van der Wiel in samenwerking met Iris van Herpen . Beeld : JVDW Studio

Zaterdag 10 juni

We moeten als mens wat beter voor de aarde zorgen. In Earth Matters kun je zien hoe ze dat in de textielwereld proberen. Veertig internationale kunstenaars laten zien hoe ze zich hebben laten inspireren door duurzame productieprocessen. [Textielmuseum, Tilburg]



Het werk van Andres Serrano staat garant voor provocatie en controverse, denk maar aan zijn Piss Christ, waarin hij Jezus met crucifix en al in zijn eigen urine onderdompelde. Deze tentoonstelling bevat portretten van nonnen, daklozen, Cubanen en heel veel zonderlinge figuren. [Huis Marseille, Amsterdam]

De kunstwerken van Gabriel Lester zijn een illusie. In de meeste installaties is het alsof je een film op pauze hebt gezet en de televisie bent ingestapt. [Groninger Museum]

Beeld: Jesse Owens. Finale 100 meter sprint. Olympische Spelen Berlijn, 1936

Maandag 12 juni

Toen Dafne Schippers de honderd meter sprint op de Olympische Spelen niet won, brak het hart van sportminnend Nederland. De interactieve documentaire 51 Sprints duikt in de invloed van sporters op het volk en de geschiedenis van de honderd meter sprint. [Het Nieuwe Instituut, Rotterdam]

Donderdag 15 juni

Vanaf 17.30 uur openen in FOAM twee compleet verschillende fotoreportages: Parks en Jeppesen. Gordon Parks legde in I Am You de ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving vast en Adam Jeppesen legde in Out of Camp zijn reis van anderhalf jaar van de Noordpool tot aan Antarctica vast. [FOAM Fotomuseum, Amsterdam]

Peter Hujar, Candy Darling op haar sterfbed, 1973, gelatinezilverdruk, Colección de Richard y Ronay Menschel. Beeld: The Peter Hujar Archive

Zaterdag 17 juni

In Speed of Life zie je extravagante portretten Peter Hujar, die zich in de jaren zeventig en tachtig bewoog in de New Yorkse kunstscene. Zijn werk ademt de vervreemdende schoonheid van de dood. [Fotomuseum Den Haag]

Alleen al door de maquettes en kunstwerken van Theo van Doesburg is de tentoonstelling Van Abbe en De Stijl de moeite waard. Maar er is ook veel modern design, zoals de stoel van Noud Sleumer, geselecteerd door de curators van de toekomst. [Van Abbemuseum, Eindhoven]

Wij fotograferen met smartphones, maar in de Negentiende Eeuw was dat natuurlijk net even anders. Hoe zet het toen deden zie je in New Realities. Je kunt ook even langsgaan bij de uit hout gesneden beeldjes van Small Wonders of foto’s van zeegezichten bekijken in Sea Views. [het Rijksmuseum, Amsterdam]

Dinsdag 20 juni

Een manifest om tegen andere ideologieën in te gaan, dat is het onderwerp van de filmlezing Manifesto’s & Film [EYE Filmmuseum, Amsterdam]

Donderdag 22 juni

Het theaterfestival De Parade gaat van start, dus dat betekent voorstellingen, muziek, drank en schommelen in het park. [Museumpark, Rotterdam]

Edward Krasiński, Intervention 27, 1975, Tape and paint on hardboard. Beeld: Tate, London 2015

Zaterdag 24 juni

Blauw plakband is het handelsmerk van de Poolse kunstenaar Edward Krasiński, maar zijn installaties en sculpturen zijn alles behalve knutselwerkjes. [Stedelijk Museum, Amsterdam]

Het Boijmans van Beuningen heeft de huidige collectie door Carel Blotkamp opnieuw laten indelen naar het idee van slow watching. Als dat je niets lijkt, dan kun je niet eerder gepubliceerd teken- en schetswerk van Richard Serra bekijken. Geen geld, maar wel in de buurt? Op de begane grond is een nieuwe installatie van Raphael Hefti te zien. [Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam]

De naam Naked Tour laat het al doorschemeren: je hoeft geen kleding aan te hebben om naar de fotoreportages van Robert Mapplethorpe te gaan kijken – waar overigens ook genoeg naakt te zien is. [Kunsthal Rotterdam]

Beeld: Bart Hess, Grow on you (part two), photo/videostill 2014

Bart Hess maakt de meest uiteenlopende ontwerpen van de vreemdste materialen: hij ontwierp voor Lady Gaga een jurk van slijm, en in de tentoonstelling Future Bodies vind je ontwerpen van gras en korrelige latex. [Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch]

Bij een cruiseschip denk ik aan zwembaden, foute entertainmentshows en oude mensen. Of dat zo is kun je zien op de foto’s van Annegien van Doorn, die haar eigen cruise-perikelen vastlegde. [Melkweg Expo, Amsterdam]

Woensdag 28 juni

Mode is meer dan kleding, vindt New Narratives. Dus organiseren ze een avond om dat eens te meer te bewijzen. [Sociëteit Sexyland, Amsterdam]

Vrijdag 30 juni

The Painted Bird, het schilderij van 750 vierkante meter, gemaakt door 22 kunstenaars, was al even te zien. Nu wordt het kunstwerk verheven tot ultiem Gesamtkunstwerk met dansende mensen en muziekoptredens in Marres Movements. [Het Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht]

Je kunt de maand afsluiten met een dansje tijdens Julidans, tien dagen dagen lang optredens van dansgezelschappen uit Nederland en de rest van de wereld. [verschillende plekken in Amsterdam]