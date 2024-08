Podcast: De wilde Ajax-jaren van Eyong Enoh

Eyong Tarkang Enoh dook in de zomer van 2008 opeens op bij Ajax. De keiharde middenvelder uit Kameroen veroverde meteen een basisplaats, en zou in de jaren daarna alles winnen wat er te winnen valt in Nederland. In onze podcast vertelt Enoh over zijn jeugd in Kameroen, zijn stormachtige eerste jaren bij Ajax, en waarom hij een nare nasmaak overhield aan zijn vertrek bij de club. De trilogie over Enoh is hier te luisteren bij Apple of hieronder te luisteren bij Spotify: