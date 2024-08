Podcast: VICE Sports ontmoet Dave Aalbers

Hoe maak je als jonge sportjournalist originele verhalen, die niemand anders brengt? Dave Aalbers (27) maakte verhalen voor onder meer Voetbal International, Staantribune en VICE. Hij heeft altijd de juiste lijntjes uitstaan om bijzondere verhalen te vinden in de sportwereld, met name in de voetbalcultuur. In deze podcast praten we, aan de hand van Dave’s ervaringen, over hoe je als jonge sportjournalist begint.

Hij vertelt over blauwtjes die hij liep met interviewverzoeken bij voetballers als Toby Alderweireld, en suffe regionale nieuwtjes over paardenpoep die hij als beginnend journalist schreef. We hebben het ook over bijzondere verhalen die Dave de afgelopen jaren heeft gemaakt, zoals een interview met een Nederlandse voetballer die zijn sperma kon verkopen in Indonesië, een cocaïneschandaal in de petanque-wereld dat dankzij Dave aan het licht kwam, een reportage waarin hij ging paardrijden met Kiki Musampa, een documentaire die hij maakte over een kickbokser met dwerggroei, en een wilde avond die hij beleefde met supporters van FC Volendam in Eindhoven.