Podcast: De hoge pieken en diepe dalen van Douglas

Douglas Franco Teixeira was een van de beste verdedigers van de Eredivisie, misschien wel de beste. Hij kwam in 2007 van Brazilië naar FC Twente, en won met de Tukkers alles wat er te winnen viel in Nederland. Maar toen Douglas in 2013 naar het buitenland vertrok, begon zijn carrière langzaam maar zeker te kantelen. Nu heeft hij al drie jaar geen wedstrijd meer gespeeld als profvoetballer en hoopt hij op een comeback. We spraken Eljero Elia, Fred Rutten, Peter Wisgerhof, Ronald de Boer en Douglas zelf voor twee podcasts over de hoge pieken en diepe dalen van zijn carrière. De afleveringen zijn hieronder te luisteren: