Er is maar één profclub in Nederland zonder mascotte: NAC Breda. De club had eind jaren negentig wel een hele wilde mascotte. Zijn naam was Harry NAC, en hij was een mol. Voor de podcast gingen we langs bij Cees Volders, de man die Harry NAC speelde. Dit is het verhaal over de opkomst en ondergang van de wildste mascotte van Nederland. De podcast is hier te luisteren bij Apple of hier op Spotify:

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/0raNZjRJJxvXtQMqzrVdnS