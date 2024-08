Geoffrey Castillion werd bij Ajax bestempeld als de zoveelste “nieuwe Kluivert”. Maar het duurde bij Geoffrey even voordat het kwartje viel. Na omzwervingen in de Verenigde Staten, Roemenië en Hongarije, sloopt hij nu de IJslandse competitie. In onze podcast vertelt Geoffrey zijn verhaal. De aflevering is hieronder te luisteren op Spotify:



