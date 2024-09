Khais Rahmanie (29) heeft een bijzonder verhaal. Hij werkt in de top van La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie, en woont als een koning. Maar hij heeft die mooie baan niet gekregen omdat hij de zoon is van een rijke oligarch of sjeik. Khais heeft een lange, zware weg afgelegd om daar terecht te komen. Hij kwam als asielzoeker naar Nederland en verloor zijn vader, voordat hij zich een weg omhoog studeerde. In de podcast vertelt Khais zijn verhaal. De aflevering is hier te luisteren op Spotify: