Podcast: De leugens van spookvoetballer Bernio “Jordan” Enzo Verhagen

In juli maakten we een podcast met amateurvoetballer Bernio “Jordan” Enzo Verhagen, over zijn korte periode bij FC Dinamo-Auto, een club in Transnistrië. Daarna tekende Verhagen binnen een paar maanden bij nog drie profclubs, in drie verschillende landen, zonder ergens een minuut te spelen. We doken in deze vreemde carrière van Verhagen, en hij blijkt zeer waarschijnlijk een van de grootste oplichters in in de voetbalwereld te zijn. We maakten een podcast over zijn web van leugens. Die is hier te luisteren op Spotify:

Na deze aflevering maakten we nog drie podcasts over de spookvoetballer. Alle afleveringen zijn hier te luisteren.