De opkomst en ondergang van spookvoetballer Verhagen

Dit is een verzamelpagina voor onze podcasts over spookvoetballer Bernio “Jordan” Enzo Verhagen. Lees je liever, dan kan je hier en hier uitgebreide artikelen over de zaak vinden. Hieronder de vijf podcasts die we maakten over Verhagen.

Aflevering 1: Een Nederlandse amateurvoetballer in Transnistrië

We maken bij VICE Sports vaak verhalen over voetbalavonturiers. Nederlandse voetballers die naar obscure landen gaan, om daar een contract te kunnen tekenen. In de zomer van 2019 leek het ons daarom een goed idee om Bernio “Jordan” Enzo Verhagen te interviewen. Hij had als Nederlandse amateurvoetballer de stap gezet naar FC Dinamo-Auto, een kleine club in de Moldavische regio Transnistrië.

Transnistrië wordt ook wel “Het zwarte gat van Europa” genoemd. Het is een regio die zich in de jaren negentig eenzijdig onafhankelijk heeft verklaard van Moldavië. Transnistrië heeft eigen grenzen opgetrokken en geld ingevoerd, maar geen land ter wereld erkent het. Verhagen was daar in februari 2019 heen gegaan om bij FC Dinamo-Auto te tekenen, maar had er geen wedstrijd gespeeld en was terug naar Nederland gegaan. We waren benieuwd naar zijn mislukte avontuur in Transnistrië en namen daar een podcast over op. Deze publiceerden we op 5 juli 2019:

Aflevering 2: De leugens van spookvoetballer Verhagen

Kort na het verschijnen van de podcast over Verhagen en zijn mislukte avontuur in Transnistrië, kregen we van een paar luisteraars de tip dat er iets niet in de haak zou zijn met hem. Deze luisteraars beschuldigden hem van onder meer creditcardfraude, die zou plaats hebben gevonden voordat hij naar Transnistrië was vertrokken. Toen we Verhagen daarover opbelden, zei hij dat het vast “haters” waren die dat over hem zeiden.

We besloten de rest van zijn voetbalcarrière te volgen. Aanvankelijk dachten we dat er weinig meer zou gebeuren. Verhagen was tenslotte amateurvoetballer in Nederland en had bij het kleine FC Dinamo-Auto geen wedstrijd gespeeld. Maar al snel escaleerde zijn carrière. Binnen een paar maanden tekende hij bij nog eens drie profclubs, in drie verschillende continenten, zonder ergens een wedstrijd te spelen. We deden verder onderzoek en kwamen terecht in een web van leugens. Op 24 november 2019 publiceerden we hier deze podcast over:

Aflevering 3: De slachtoffers van spookvoetballer Verhagen

Op 24 november 2019 viel het doek voor de spookvoetballer. Op die dag maakte de voetbalclub Viborg FF in Denemarken bekend dat het slachtoffer was van documentfraude en identiteitsdiefstal rondom het aantrekken van Verhagen. In Denemarken schreven vooral de bladen Bold en BT over de zaak, in Nederland publiceerden we een podcast en een artikel over de leugens van Verhagen. Zijn dubieuze verleden als voetballer lag op straat.

Er zitten veel grappige elementen aan het verhaal van de spookvoetballer, omdat het gaat over iemand die niet goed kan voetballen, maar wel profcontracten kreeg bij verschillende profclubs. Maar in het kielzog van zijn tour over de wereld als spookvoetballer, zijn er ook mensen serieus slachtoffer geworden. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Deze aflevering van 22 april 2020 gaat over de slachtoffers van de spookvoetballer:

Aflevering 4: De vervolging van spookvoetballer Verhagen

Op 26 november 2019 werd Verhagen gearresteerd in Denemarken, na een ruzie met zijn Chileense ex-vriendin. In Denemarken stapelen de zaken tegen Verhagen zich daarna snel op. Tijdens het verlaten van de rechtbank voor een hoorzitting, vertelt Verhagen Deense media dat hij niks te maken had met de voetbalfraude. Hij zegt dat hij ook voor de gek gehouden is door iemand die zich voordeed als de grote zaakwaarnemer Mo Sinouh.

Daar hebben we onderzoek naar gedaan. We hebben verschillende bronnen gesproken die contact hebben gehad met zowel Verhagen als de neppe Mo Sinouh. Daarnaast zijn we aan informatie gekomen die erop wijst dat Verhagen zelf, al maanden voor zijn transfer naar Viborg FF, bezig was met het vervalsen van documenten voor een neptransfer naar Hebei Elite in China. In deze aflevering van 23 april 2020 brengen we bewijs voor zijn eigen rol in de fraude naar voren:

Aflevering 5: De jacht op spookvoetballer Verhagen

Op 16 december 2019 is Verhagen ontsnapt uit de handen van de Deense politie. Als hij van de rechtbank wordt vervoerd naar de gevangenis, weet hij weg te rennen in het stadje Holstebro. De Deense politie opent een jacht op Verhagen. De spookvoetballer probeert de politie intussen op het verkeerde been te zetten, met posts op social media.

In deze aflevering duiken we in de ontsnapping van Verhagen. Daarnaast vatten we het bewijs samen dat we in deze podcasts hebben gevonden en vertellen twee slachtoffers van Verhagen hoe zij de nasleep van de zaak beleven. Ook Katrine Melgaard, de openbaar aanklager in Denemarken, vertelt over de rechtszaak tegen Verhagen. Dat allemaal in de laatste aflevering:

Op 24 juni en 18 augustus 2020 is Verhagen door de Deense rechter veroordeeld voor onder meer mishandeling en fraude. We publiceerden op 18 augustus tot slot hier een artikel over de veroordeling.