Onze podcast De Wereld van VICE Sports keert terug

Het nieuwe seizoen van onze podcast De Wereld van VICE Sports gaat beginnen. Op donderdag 10 september keert de podcast terug met de eerste aflevering van seizoen 2. We gooien het format dit seizoen om. Eén keer per maand maken we een special over een bijzondere sporter of gebeurtenis, in de andere weken doen we een q&a met een interessant iemand uit de sportwereld.

Vanaf nu verschijnt er dus elke week een aflevering van De Wereld van VICE Sports. Luister de promo van seizoen 2 hier bij Apple of hieronder op Spotify: