Dit is onze podcast: De Wereld van VICE Sports

Proost! Vandaag lanceren we onze podcast De Wereld van VICE Sports. De podcast is hier te luisteren op Spotity, hier op iTunes. In deze podcast gebruiken we sport als excuus om subculturen of levens in te duiken, waar we anders nooit iets over hadden geweten. Zo onderzoeken we in het eerste seizoen de Nederlandse invloeden op het Kaapverdiaans voetbal, spreken we een beruchte hooligan met een stadionverbod van 30 jaar spreken en gaan we op zoek naar een verdwenen paard.

Maar we trappen af met drie afleveringen over sporters die vanuit het verre buitenland naar Nederland zijn gekomen. Aflevering 1 is voor Gibril Sankoh, die de burgeroorlog van Sierra Leone ontvluchtte en een held werd bij FC Groningen. In aflevering 2 spreken we Tijani Babangida, die als tiener vanuit Nigeria naar Venlo kwam om het te maken als profvoetballer. Hij schopte het tot het Ajax van Louis van Gaal en is nu voetbalbobo. In aflevering 3 horen we Siyar Bahadurzada. Deze vechtsporter zit in de UFC, de grootste MMA-competitie ter wereld. Hij groeide op in Afghanistan en leerde de MMA kennen nadat hij met zijn familie naar Nederland kwam.

Videos by VICE

De eerste drie afleveringen van de podcast zijn hieronder te beluisteren. Je kunt je hier ook abonneren, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Check hieronder ons podcastkanaal: