Podcast: VICE Sports ontmoet Yordi Yamali

Yordi Yamali maakt samen met Peter Buurman de podcast Neutrale Kijkers, daarnaast schuift hij soms als analist aan bij FOX Sports. Maar het had ook anders kunnen lopen. In Neutrale Kijkers heeft Yordi wel eens laten vallen dat hij ooit in de jeugdopleiding van een Turkse club zat, en bijna profvoetballer was geworden in Turkije.

Yordi is altijd bescheiden geweest met wat hij heeft losgelaten over dat verhaal. Dus bij VICE Sports zijn we altijd benieuwd geweest naar het verhaal daarachter. Hoe zat dat precies? Hoe kwam Yordi vanuit Nederland in het Turkse voetbal terecht? En waarom haalde hij het net niet? We maakten een afspraak bij Yordi thuis, om het verhaal te horen. Daar vertelde hij over zijn jeugd in Nederland, de stap naar Jong Konyaspor, en hoe daar voortijdig een einde aan zijn Turkse avontuur kwam.

De aflevering is hier te luisteren bij Apple en hieronder op Spotify: