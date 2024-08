Poedelnaakte mensen die hun gewoonlijke gangetje gaan

Kort voordat ze hun kleren uitdoen, vraagt fotograaf Sophia Vogel haar modellen nog even snel wat hun hobby’s zijn. “Koken,” zeggen ze dan, of “naar muziek luisteren.” Sophia vraagt dan of ze precies dat willen gaan doen, en daar neemt ze wat foto’s van. Dan trekken de modellen hun kleding uit, nemen ze precies dezelfde pose aan en gaan ze opnieuw op de foto. Resultaat van dit proces is de serie With and Without, waarmee Sophia naaktfotografie wil ontdoen van seksualiteit. Ze zet twee foto’s waarop dezelfde persoon hetzelfde gewone dagelijkse ding doet naast elkaar, met als enige verschil dat de persoon op de ene foto naakt is en op de andere niet.

Door haar onderwerpen naakt te fotograferen, wilt Vogel ze in een natuurlijke staat tonen die losstaat van de standaarden van de maatschappij.

Als je niet-seksuele naaktfoto’s wil maken, dan loop je nogal snel tegen het probleem van het geslachtsdeel aan. Sophia kiest ervoor om die op creatieve manieren weg te moffelen – achter lp’s, laptops of zelfs huisdieren. Doordat ze naakte mensen in hun meest comfortabele houding fotografeert, hoopt ze dat ze naaktheid kan normaliseren. “Ik houd van de esthetiek van naakt,” vertelt ze. “Maar echt niet iedere naaktfoto hoeft seksueel te zijn.”

Videos by VICE

“Sommigen hebben geen probleem met naakt poseren. Anderen zijn dan weer wat teruggehouden,” zegt Vogel, “Iedereen krijgt de tijd die hij of zij nodig heeft om zich op zijn of haar gemak te voelen.”

Het is voor Sophia redelijk makkelijk om modellen te vinden. Ze bieden zicht meestal vrijwillig aan via Instagram of haar website. Ze heeft zo al docenten, tandartsen en advocaten op de foto gezet, al moet ze toegeven dat die veelal uit haar eigen generatie komen. “Het is voor mij nog moeilijk om oudere generaties te bereiken, terwijl ik heel graag meer verschillende leeftijden zou willen fotograferen.”

De modellen van ‘With or Without’ zijn tandartsen, advocaten, leerkrachten en barmedewerkers.

De uitdaging zit ‘m dan ook meer in haar blote modellen op hun gemak stellen. Ze begint iedere shoot met een gesprekje over hun interesses terwijl ze samen een pose bedenken, tot het model zich minder onzeker begint te voelen en zich opener kan opstellen. “Ik wil duidelijk maken dat naakt zijn even normaal zou moeten voelen als kleren aanhebben,” zegt Sophia. Ze haalt graag een uitspraak van de Duitse dichter Heinrich Heine aan: “Als je er goed over nadenkt, zijn we onder onze kleren toch allemaal naakt.”

Vogel bedekt haar modellen. “Sommige toeschouwers zullen opgewonden worden van de foto’s, maar ik vind het verkeerd om naakt direct aan seks te linken,” zegt ze.

Naakt is nu al een stuk minder omstreden dan een paar decennia geleden, maar toch voelen de foto’s van Sophia een tikkie voyeuristisch aan. “Op de een of andere manier bestaat er voor iedereen de druk om een seksueel wezen te zijn,” zegt ze. “Dag in dag uit bekijken en beoordelen we elkaar, terwijl de mode-industrie schoonheidsidealen en kritiek uitdeelt. Daardoor stellen we wel erg hoge eisen aan onszelf. Door allerlei soorten lichamen in natuurlijke poses vast te leggen, wil ik laten zien dat dat helemaal niet nodig is.”

Op de website van Sophia Vogel zie je meer van haar werk.