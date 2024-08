Eindelijk is er een boek met foto’s van poepende nazi’s

Erik Kessels is naast oprichter van reclamebureau KesselsKramer een enthousiaste fotografie-verzamelaar. Voor zijn laatste boek, Shit, verzamelde hij foto’s van poepende nazi’s. Op de verbazingwekkend uitgebreide verzameling foto’s zijn soldaten in verschillende poses te zien. Wat opvalt is dat de ‘donnerbalk’ (donderbalk) regelmatig terugkeert. Dat is een houten constructie die soldaten in staat stelde hun behoefte te doen zonder hun laarzen onder te kakken.

We spraken Erik kort over zijn fascinatie voor poepende nazi’s.

VICE: Ha Erik. Hoe is het idee voor dit boek ontstaan?

Erik Kessels: Ik kam ooit op eBay een van de foto’s in het boek tegen. Ik vroeg me af waarom nazi’s in godsnaam foto’s van elkaar zouden maken tijdens het kakken, en ben meer van die beelden gaan zoeken. Die heb ik uiteindelijk stuk voor stuk gekocht.



Welke zoekterm moet je invoeren om toevallig een foto van poepende nazi’s tegen te komen?

Dat weet ik helaas niet meer. Soms ben ik gewoon een beetje aan het kijken op internet, en kom ik iets tegen dat me triggert. Ik heb later wel veel gezocht op ‘donnerbalken’, die balken die ze gebruikten om met z’n allen collegiaal vanaf te schijten.

Ik zag dat een of andere zichzelf serieus nemende kunstcriticus een enorm essay heeft geschreven over je project, waarin hij een link legt tussen je boek en onder meer Flaubert, Markies de Sade, Geert Wilders en homoseksualiteit. Zit er inderdaad van alles achter, of is het toch echt gewoon een verzameling poepende mannen?

Haha, ik heb het gelezen ja. Tja, ik laat het een beetje aan de kijker over. Het boek maakt nazi’s op een bepaalde manier menselijk, want iedereen moet zijn behoefte doen. Maar ik wil de mensen die het boek zien zelf laten oordelen. Vinden ze het alleen humoristisch, of heeft het ook een andere laag? Ik boor alleen een onderwerp aan. Het is goed als daar reacties op komen.

Is Shit een koffietafelboek, of kun je het beter op de wc lezen?

Dat laatste lijkt me beter. Eigenlijk is het een anti-koffietafelboek.

Shit is verkrijgbaar bij RVB books. Bekijk hieronder vast wat foto’s uit het boek:

