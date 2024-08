Deze 70-jarige opa is half mens, half Pokémon Go-machine

Chen San-yuan, een Pokémon Go-gamer uit Taipei, is misschien wel de allerbeste speler die deze game ooit heeft voortgebracht.

Afgelopen augustus was San-yuan even wereldnieuws toen mensen in Taiwan hem zagen rondfietsen met elf telefoons aan zijn fiets. Elf! En allemaal om te Pokémon Go’en op de drukke straten van Taipei. Maar natuurlijk waren elf smartphones niet genoeg. Je weet wel: gotta catch ‘em all. Uit een recente tweet valt op te maken dat San-yuan zijn gear van een flinke upgrade heeft voorzien met een soort plastic Pokémon-harnas met daarop vijftien telefoons. Die fiets heet hij dus niet meer nodig.

Volgens een lokale nieuwszender die de beste man heeft opgespoord, geeft San-yuan omgerekend bijna 900 euro per maand uit aan zijn hobby. Ook wisten ze hem te ontfutselen dat Snorlax zijn lievelings-Pokémon is en zegt hij dat hij liever geen gevechten in gyms aangaat omdat hij andere spelers, die waarschijnlijk van hem zouden verliezen, geen slecht gevoel wil bezorgen. De trainer op leeftijd vertelt ook dat hij altijd een grote powerbank in een klein tasje bij zich draagt, zodat hij zijn ogen open kan houden voor zeldzame Pokémon.

Het maakt niet uit hoe toegewijd je als trainer ook bent, je zult nooit zo goed worden als San-yuan. Niemand kan op tegen het smartphone-mechsuit van deze gepensioneerde Ash en al zijn vrije tijd.

