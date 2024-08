Pokémon Go-spelers veroorzaakten volgens economen miljarden aan schade

Dit artikel verscheen eerder op VICE Canada .



Weet je nog dat Pokémon Go een ding was? Dat was een gekke tijd.



Een tijd waarin mensen met z’n allen naar parken gingen om Snorlax te vangen. Ze gingenillegaal de grens over, terwijl ze geraakt werden door auto’s en in sommige gevallen zelfs kwamen te overlijden.



Alsof dit nog niet erg genoeg was hebben Pokémon Go-spelers in de Verenigde Staten mogelijk voor miljarden dollars aan schade aangericht.



Het spel werd wereldwijd door miljoenen mensen gedownload en gespeeld. Het was de bedoeling dat mensen het te voet zouden doen, maar omdat mensen nou eenmaal doen waar ze zin in hebben, speelden velen het terwijl ze in de auto zaten. Dat ging natuurlijk mis.



In een recent onderzoek (met de veelzeggende titel Dood door Pokémon Go) hebben economen Mara Faccio en John McConnel 12.000 politierapporten van een willekeurige provincie in de Verenigde Staten — Tippecanoe County in de staat Indiana — onderzocht. De rapporten werden opgesteld in de eerste 148 dagen nadat het spel uitkwam. Het duo ontdekte “een onevenredige toename van auto-ongelukken en de daarbij behorende autoschade, evenals persoonlijk letsel en dodelijke ongelukken in de buurt van de zogenoemde Pokéstops: de locaties waar gebruikers het spel kunnen spelen terwijl ze achter het stuur zitten.”



De twee keken ook naar de schade die aangericht is rond de gyms (plekken waar je met je gevangen Pokémon kan vechten) omdat het niet mogelijk was om hier te vechten tijdens het rijden. De uitgever van het spel, Niantic, bracht namelijk een update uit waardoor bestuurders geen gebruik konden maken van Pokéstops, maar deze blokkade kon gemakkelijk omzeild worden, door aan te geven dat je geen bestuurder was maar passagier.



Faccio en McConnell ontdekten dat er in de vijf maanden nadat het spel uitkwam in Tippecanoe County alleen al 286 meer auto-ongelukken waren dan in de periode ervoor. 134 daarvan gebeurden in de buurt van een Pokéstop. De schade van deze ongelukken bedroeg bij elkaar zo’n 500.000 dollar en twee van deze ongelukken waren fataal — waardoor de schade nog hoger werd. De economen schatten dat de totale schade die in Tippecanoe County door Pokémon Go-spelers is aangericht tijdens het rijden daarmee op een bedrag tussen de 5,2 miljoen en 25,5 miljoen dollar.



“Als we dezelfde schattingen extrapoleren naar het nationale niveau levert dat een bedrag op van tussen de 2 en 7.3 miljard dollar op voor dezelfde periode,” aldus de onderzoekers.

Nu je dit weet, moet je je eens voorstellen hoe groot de schade wereldwijd zal zijn. Alhoewel, misschien kun je dat beter niet doen.

