Polaroids van de fraaiste honden van Nederland

Afgelopen weekend was het een dolle hondenboel in de RAI in Amsterdam. Het gebouw stond namelijk in het teken van de grootste hondenshow van Nederland: de Amsterdam Winnershow. Je kon er drie dagen op rij allerhande honden bewonderen: langharige, kortharige, bruine, witte, labradors, teckels, border collie’s en dalmatiërs, om maar wat op te noemen. Cute!

Op zondag werd er door een aantal rassen gestreden om de mooiste hond van Nederland. Ze werden beoordeeld op hun uiterlijk en bouw, maar ook op hun gebit, spieren en vacht. Raymond van Mil wilde dit niet missen, ging erheen, en zette de allermooiste honden op de gevoelige polaroidplaat.



Bekijk hier de foto’s:

