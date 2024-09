Polen bestrijden hun kater met een glaasje augurkensap

De pickleback, een shotje whisky gevolgd door augurkenzuur, geserveerd bij Fallow Cafe in Manchester. Alle foto’s door Akash Khadka.

“Het zijn meestal oude barmannen die erom vragen en dan maken we het op verzoek. Verder wordt dit drankje niet vaak besteld.” James McGraw, barman bij Fallow Cafe in Manchesters studentenbuurt, vertelt me over pickleback: een shot whisky gevolgd door een shot augurkenzuur. Het zure drankje wordt in New York steeds populairder, maar in Europa zie je het nauwelijks. De naam zou zijn bedacht in Williamsburg in 2006, toen bars er Old Crow-bourbon en augurkenzuur van het lokale merk McClure’s begonnen te verkopen. Het idee achter de nogal vreemde combinatie is dat de augurkenpekel het brandend gevoel en de smaak van alcohol neutraliseert.

Augurkenzuur, een zeer bekend anti-katermiddel in Polen.

Onze fotograaf kijkt walgend toe hoe ik eerst de whisky en vervolgens de pekel die McGraw me geeft opdrink. Verrassend genoeg smaakt het me prima, ondanks dat ik niet van whisky hou. Op augurkenzuur ben ik dan wel weer gek. In essentie is het azijn met knoflook, dille, peperkorrels en chili – een bekend katergeneesmiddel in Polen, mijn geboorteland.

Videos by VICE

Lees meer: Het katerontbijt van Henk Schiffmacher

Ik stuurde een e-mail naar het Poolse consulaat in Manchester, een stad met een aardig aantal Poolse immigranten wonen, in de hoop iemand te vinden die het verhaal van de katerhelende augurkenpekel kracht zou kunnen bijzetten. Jammer genoeg krijg ik vanuit die hoek geen antwoord, ook niet telefonisch, maar wanneer ik langsga bij enkele jonge Polen die in Manchester wonen, ontdek ik dat ik niet de enige ben die deze bizarre combo wel weet te smaken.

“Augurkenpekel bevat van nature veel vitamine C,” beweert Żaneta Jamrozik, een student uit Krakau die nu in Manchester woont. “Voor ons is het even normaal als een kop thee drinken. Alleen is het dan beter voor je kater, omdat het zo zuur is. Het zorgt ervoor dat je niet die vreselijke nasmaak van alcohol in je mond hebt en tevens voor een energiestoot van jewelste.”

Augurken in zuur op de plank in een Poolse supermarkt, Manchester.

Mikołaj Majchrzak, die al meer dan tien jaar in Engeland woont en als beveiliger werkt, vertelt: “Alcohol verwijdert kalium uit je lichaam en augurkensap is een bron van kalium – het is zuur en zout.”

“Ik leerde de magie van augurkensap kennen toen ik als tiener wodka begon te drinken,” gaat hij verder. “Ik hield er niet van om wodka te mengen dus ik begon het te shotten. Sommige Polen kunnen wodka gewoon puur drinken, maar ik moest er altijd iets bij eten. Een schijfje tomaat of een blokje kaas – het maakte niet echt uit wat. Toen raadde iemand me aan mijn tanden in een augurk te zetten na het shotten. Ik probeerde het en al snel werd het mijn favoriete combinatie. Ik kon niet langer wodka drinken zonder een augurk erbij.”

“Op een dag werd ik wakker na een hele nacht drinken en ik had nog een halve pot augurken in huis. Ik at de pot leeg en dronk ook het sap op, en ik voelde me gelijk stukken beter.”

Jamrozik bevestigt dat: “Eigenlijk eet en drink je een hele nacht lang. Niemand drinkt op een lege maag. Snacks zoals augurken, gemarineerde champignons en ham zijn belangrijkst – dat is de reden waarom we wodka puur uit de fles kunnen drinken. Augurkensap kan je zien als een makkelijke overgang, als je niet meer in staat bent om te kauwen, maar wel kunt slikken!”

Een Poolse supermarkt en delicatessen, Manchester.

Slavische landen als Polen zijn niet de enige waar ze katers bevechten met gepekeld eten. In Duitsland wordt gepekelde haring ingezet en Japanners eten umeboshi of zure pruimen om koppijn en misselijkheid na een nacht doorzakken tegen te gaan.

In Polen vindt het drinken van augurkensap haar oorsprong in de huizen van mensen, waar groenten traditioneel gepekeld worden. “De meeste mensen wonen in flatjes, maar zelfs dan nog heeft elke flat een kelder waar gepekeld wordt,” legt Majchrzak uit. “Poolse mensen eten overal augurken bij, dus het was een logisch gevolg dat ze zelf groenten gingen pekelen, vooral in communistische tijden. Ik denk dat het toen allemaal begonnen is. Er waren geen winkels die 24/7 open waren, dus iedereen was afhankelijk van hun eigen kelder. Augurkenzuur werd een oplossing voor alcoholminnende Polen: je kon het drinken bij je wodka én de dag erna, wanneer je je minder goed voelde.”

“Mijn ouders maakten altijd tonnen vol zuurkool, dus dat is mijn persoonlijke favoriet als ik alcohol drink,” vertelt Jamrozik. “Maar ik ken echt nul mensen in Europa die dat eten. Hier in Engeland bijvoorbeeld houden mensen wel van augurken, maar ze kunnen zich moeilijk inbeelden het op een katerochtend naar binnen te werken. Het hangt dus een beetje samen met drankcultuur, denk ik. Europeanen lengen hun sterke drank graag aan, maar voor mij smaakt het dan te zacht, smaakloos zelfs. In Polen drinken we liever puur, zodat je de kick van de alcohol echt voelt, die we vervolgens tegengaan met de zure kick die je van augurkensap krijgt. Augurkensap shotten doe je trouwens alleen maar tijdens het drinken van alcohol. Op een katerdag niet, dan moet je het traag drinken. Anders word je misselijk.”

Als ik McGraw vraag of hij weleens augurkensap drinkt op katerochtenden, schudt hij hevig met zijn hoofd: “Pickleback wel, dat is een leuk nieuwigheidje, maar ik ga niet op zondagochtend uit vrije wil augurkensap naar binnen gieten.” Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat augurkenzuur als anti-katerdrank Europa gaat veroveren, maar als het aan de Polen ligt doen we onszelf daarmee tekort.

Alle foto’s door Akash Khadka.