“Politici moeten stoppen met luisteren naar datalobbyisten”

Het is geen nieuws dat Facebook en Google veel van je weten, maar Cracked Labs, een Oostenrijkse non-profit organisatie, publiceerde afgelopen donderdag een onderzoek: “Corporate Surveillance in Everyday Life: How Companies Collect, Combine, Analyze, Trade, and Use Personal Data on Billions.”

Eerdere onderzoeken waren vaak gericht op één sector, een land of één bedrijf. Dit onderzoek is alomvattend. Het laat zien hoe groot de datahandel werkelijk is. Duizenden bedrijven houden de levens bij van miljarden mensen – ze analyseren en beïnvloeden gedrag en ze verkopen persoonlijke informatie. En er is geen enkele controle.

Toen ik de oprichter van Cracked Labs, Wolfie Christl, sprak, was hij bekaf. “Ik heb maanden honderden websites en andere documenten van online reclamebedrijven gelezen. Het was superuitputtend, en ik ben helemaal ziek van al die marketingvoorwaarden en de eufemistische taal die ze gebruiken, haha.” Hij beschrijft een wereld waar “personen voortdurend worden onderzocht en geëvalueerd, gecategoriseerd en gegroepeerd, beoordeeld en gerangschikt, genummerd en gekwantificeerd, opgenomen of uitgesloten, en als gevolg daarvan anders behandeld.”

