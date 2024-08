Agenten vervelen zich kapot, en maken kunst van drugsvangsten

Politieagenten maken steeds vaker vreemde kunstwerken van in beslag genomen drugs, in plaats van de gebruikelijke politiefoto’s van verdovende middelen die worden verbrand of opgestapeld .

Veiligheidsexpert Christoph Harig, zegt dat hij een curator van ‘drugvangst fotokunst’ is geworden. Harig ontdekte de artistieke trend toen hij onderzoek deed naar de drugsoorlog in Brazilië.

Het viel hem op dat de politie gezichten, logo’s, vormen en woorden maakte met in beslag genomen cocaïnecapsules, -pillen en -verpakkingen, om zo de resultaten van hun drugsoorlog aan de buitenwereld te tonen.

Foto: Ronda Ostensiva Municipal

“Ik realiseerde me dat veel politiediensten echt moeite steken in deze nieuwe kunstvorm”, zegt Harig, die werkt aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen aan de Technische Universiteit van Braunschweig in Duitsland.

Op sommige foto’s van drugsvangsten uit de afgelopen drie jaar, zijn ingewikkelde en uitgebreide arrangementen te zien van ecstasypillen, cocaïnecapsules en blokken coke en heroïne, vaak met de naam van de politie-eenheden die ze in beslag hebben genomen. Op één video is zelfs een domino van drugspakketten te zien.

Foto: Polícia Civil do Paraná

Cocaine domino, brought to you by Brazil's Federal Highway Police pic.twitter.com/tkMrm0cNhr — Christoph Harig (@c_harig) October 15, 2019

Volgens Harig is de Braziliaanse politie het meest creatief als het gaat om ‘drugsvangst fotokunst’, met name de militaire politie van Minas Gerais, een deelstaat in het zuidoosten van Brazilië. Maar hij zag ook interessante voorbeelden van kunstwerken van de politie in andere landen, bijvoorbeeld Turkije en Italië.

Foto: Turkish Department of Combating Narcotic Crimes

Foto: Carabinieri nel Comune di Dongo

Anti-drugsagenten in Brazilië, die een wrede reputatie hebben, vooral in de favela’s van Rio, dragen vaak ‘Punisher’-badges of T-shirts terwijl ze poseren met in beslag genomen drugs of gearresteerde verdachten, aldus Harig, “dit zegt veel over hoe zij zichzelf zien als rechtschapen misdaadbestrijders die zich belemmerd voelen door de rechtsstaat”.

“Deze foto’s zijn tegelijk grappig en triest,” zegt Harig. “Afgezien van de artistieke vaardigheden van de politie, tonen ze de tragedie en zinloosheid van de oorlog tegen drugs. Door zelfs hele kleine arrestaties te presenteren als een soort overwinning op drugshandelaars, zie je hoe onthecht deze manier van politieoptreden is geworden van het oplossen van echte problemen.”

Niet alleen de politie is creatief. Deze week kondigde de politie in Libië aan dat ze 323 repen ‘Lemon Haze’-hasjiesj hadden gevonden die waren aangespoeld op het strand bij de noordelijke stad Al-Marj. De repen waren omwikkeld met foto’s van de Russische president Vladimir Poetin.

Foto: AFP

Deze kunstige drugsvangsten lijken wel een trend, ook in Libië. Enkele dagen voor de ‘Lemon Haze’ arrestaties vonden inwoners van de badplaatsen Talmitha en Boutraba, in het oosten van Libië, een groot aantal hasjrepen op het strand, verpakt in afbeeldingen van Pablo Escobar.

