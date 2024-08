Polska legde voor ons de tour door zijn moederland vast met een wegwerpcamera

Mr. Polska is al jarenlang een begrip in Nederland en een waar boegbeeld voor alle Polen in ons land. In 2011 werd hij uitgeroepen tot Pool van het jaar: een bijzondere prestatie en een mooie beloning voor het verbeteren van het imago van Poolse inwoners van Nederland. Hoewel hij als driejarig hummeltje hierheen verhuisde, heeft hij de liefde voor z’n moederland nooit onder stoelen of banken gestoken. Daarom is het tof voor hem dat hij nu, na zo’n acht jaar een succesvolle muzikant te zijn geweest in Nederland, ook daar aan het doorbreken is.



Hij heeft de afgelopen maanden namelijk twee Poolstalige monsterhits te pakken: de tracks Jagodzianki en Sikam Szampan zijn samen 26 miljoen keer bekeken – heel sick als je ervan uitgaat dat het land ongeveer 40 miljoen inwoners heeft. Hoog tijd om ook daar een carrière te bouwen dus, en een kleine tour door het land te doen.

We gaven zijn team een paar wegwerpcamera’s mee om deze overwinningstocht vast te leggen, en toen hij terugkwam belden we Polska om te vragen hoe het was.

VICE: Waar zijn jullie nou allemaal geweest?

Mr. Polska: Sorry, maar ik weet het echt niet. Fucking half Polen. We hebben 2500 kilometer afgelegd.

Was het wel leuk?

Het was gek, man. Ik heb gemengde emoties, maar ze zijn wel allemaal positief. Ik kom uit Polen, ik kom al heel mijn leven daar, en om dan nu zo onthaald te worden, als een soort van internationale superster, dat is gewoon heel erg trippy. Maar ook erg mooi. De liefde is groot.

Je klinkt emotioneel. Welke emotie voert de boventoon?

Vooral trots. Ik ben trots dat het me gelukt is. Het was een van de dromen die ik nog had.

Voelde het als thuiskomen?

Het is gek. Dat nummer is vier maanden geleden uitgekomen, maar die mensen zingen alles mee. Ik werd er een beetje door overdonderd. Het Nederlandse publiek is ook iets verwender denk ik. Als je je best doet kun je in Nederland op een avond drie of vier van je favoriete artiesten zien. In Polen gaat dat niet, want dan moet je enorme afstanden afleggen.

Als je kijkt naar de backstage of de organisatie, wat zijn dan de grootste verschillen tussen Nederland en Polen?

Polen is gewoon het Wilde Westen, man. Ze willen zo min mogelijk te maken hebben met managers of boekers. Gewoon komen, geld aannemen en je werk doen, je weet toch.

Alles zwart en contant, bedoel je?

Ja kijk, ik kan me dat met mijn positie niet veroorloven, maar zo willen ze het eigenlijk wel het liefst. Ander voorbeeld: ik moest ergens optreden. De eigenaar van die club komt binnen in de backstage en begint met mij te praten. Hij schenkt een shotje voor me in. Dus ik drink dat op. Daarna een tweede en een derde. Terwijl ik nog moet optreden. Deze man is mij voor de show al aan het volgieten. Als ik in Nederland te veel zou tappen en ga optreden, benadert de eigenaar van een club mij gewoon als een fucking alcoholist. Maar ja, zeg maar eens nee tegen een Poolse clubeigenaar.



Op een van de foto’s zie je een schaal met allemaal gekke broodjes. Wat zat erop?

Poolse tomaten. Polen hebben teringgrote tomaten. Erg lekker – veel lekkerder dan Nederlandse tomaten. Verder zat er allemaal sicke Poolse ham op, en augurken en shit. Als je dit een Nederlandse artiest zou voorschotelen, kijkt-ie gek. Maar voor mij is het teringlekker. Ik mis het Poolse eten.

Ik denk bij Poolse cuisine inderdaad aan augurken.

Pools eten is lekker man. Overal in Polen kan je lekker eten. Er wordt veel liefde in gestoken, want eten is erg belangrijk voor Poolse mensen.

Wie is die jongen die je kaal scheert?

Dat is mijn dj, Abel de Jong. Je hebt in Polen zapiekanka, dat is een pizzabroodje. Een beetje de kapsalon van Polen. Ik noemde Abel een tijdje DJ Zapiekanka op m’n insta, dus toen hij opkwam ging het publiek helemaal los. DJ Pizzabroodje gaat viraal daar, dus misschien dat we iets van merchandise gaan uitbrengen.

Wat zijn de vervolgstappen nu in Polen? Smaakt het naar meer?

Zeker, ik ga ook meer Poolstalige muziek uitbrengen. Maar mijn roots liggen natuurlijk in Nederland, dus ik ben niet van plan om hier minder hard te gaan werken. Het worden drukke tijden. Nu is het allemaal nog nieuw en leuk, en hoef ik er ook niet veel geld mee te verdienen ofzo, maar op de lange termijn zal het wel geld moeten opleveren om er zoveel tijd in te investeren.

Ik neem aan dat je in Polen minder geld krijgt voor een showtje dan in Nederland.

Ja. Dat is een kwestie van tijd, en bouwen aan een carrière. Ik stap er nu in met goeie moed en ideeën in, en dan kijk ik wel wat het wordt.

Zie je jezelf daar wonen?

Misschien deels? Ik merk dat ik heel anders ben dan die mensen. Ik ben wel een Pool, maar ik voel me toch anders. Ik heb bijvoorbeeld een gek accent, en de mensen in Polen kennen mij alleen van Instagram. Ze zien m’n shows in Nederland, en wat mijn muziek hier doet, wat gelijk een exotische, internationale vibe geeft. Op het moment dat ik helemaal inburger, denk ik dat ik de magie verlies die nu goed werkt. En dat is niet wat ik wil op dit moment.