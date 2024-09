Het NK Pompoen Kweken was net Halloween op steroïden

Pompoenen zo groot als een bestelbusje en pepers zo heet als de hel: afgelopen weekend kwamen die twee samen in de Botanische Tuinen van Utrecht. Daar vond namelijk het Nederlands Kampioenschap Pompoen Kweken plaats, tegelijkertijd met het Dutch Chili Fest. Er werden hete sauzen geproefd, er werd pompoensoep gegeten en mensen vergaapten zich aan de Atlantic Giant-pompoenen, die kennelijk zo groot kunnen worden dat je in een uitgehold exemplaar met wel zes mensen tegelijk op het water kunt blijven drijven. Een deelnemer vertelde dat hij wel eens in een uitgeholde pompoen de Lek op is gegaan, tot hij werd aangehouden door de waterpolitie omdat hij daar geen vaarbewijs voor had.

En niet alleen pompoenen, ook andere uit hun kluiten gewassen groenten konden meedingen naar een prijs, in disciplines als “langste snijboon” of “grootste courgette”. De jury neemt de metingen uiterst serieus: een deelnemende pompoen die gekruist blijkt te zijn met een courgette wordt meteen gediskwalificeerd.

VICE-fotograaf Raymond van Mil was er niet alleen om alle groentepracht en rood aangelopen gezichten vast te leggen, hij deed ook mee aan het kampioenschap. Zijn meegebracht courgette, die de naam ‘Cor’ had gekregen en afkomstig was uit de tuin van oma Nel, bleek met vijfenhalve kilo de zwaarste te zijn. Cor is dit jaar dus regerend Nederlands kampioen grootste courgette – dat er maar twee andere deelnemende courgettes waren mag de pret niet drukken. Het was een geslaagde dag, aldus Merle Carine Raue, die samen met Raymond op het festival was: “een soort Halloween op steroïden”.

Scroll naar beneden voor de foto’s:

De reusachtige pompoenen worden geïnspecteerd.

Atlantic Giant-pompoenen

Er waren ook andere grote groentes op het NK Pompoen Kweken, zoals deze gigantische prei.

Oma Nel met de courgette uit haar tuin, die liefkozend “Cor” wordt genoemd.

De courgette wordt gewogen.

Met vijfenhalve kilo haalt de courgette het Nederlandse record van zwaarste courgette.

Raymond van Mil en de kampioenscourgette.

Er konden ook pompoenen ingekerfd en uitgehold worden.

De pompoenen kunnen honderden kilo’s wegen.

De pompoenen worden nauwkeurig gewogen.

Deelnemer Jan uit België noemt zijn pompoen met trots de ‘zetelpompoen’

De zwaarste pompoen van dit jaar woog 887 kilo.