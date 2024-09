Porno-cameramannen vertellen over hun ongemakkelijkste momenten op de set

Je zou het in alle opwinding haast vergeten, maar de porno waar ook jij je vermoedelijk weleens op uitleeft verschijnt niet zomaar zonder tussenweg op onze beeldschermen. Er zitten mensen achter, die uren bezig zijn met het bedenken van scenario’s en cameraperspectieven. Mensen die de billen, dildo’s en pikken zo vakkundig mogelijk in beeld proberen te brengen.



Het lijkt me een bij vlagen ongemakkelijk beroep. Daarom besloot ik een paar Nederlandse en Amerikaanse cameramannen van xHamster en Meiden van Holland, die zich dagelijks tussen de naakte glorie bevinden, te vragen naar naar de ongemakkelijkste momenten op de set die ze in hun carrière hebben meegemaakt.

Videos by VICE

Peter (‘Gekke Petertje’), 31 jaar, werkt vijf jaar als porno-acteur, producent en cameraman

Toen Peter op zijn tiende voor het eerst een porno-cassettebandje keek, wist hij: hij wilde porno-acteur worden. Jaren later nodigde een vriendin hem uit om mee te spelen in een pornofilm en toen werd zijn droom waarheid. Inmiddels is hij ook cameraman. Vorige week was er nogal wat ophef over een pornofilm die Peter in Walibi had geschoten.

Een van onze actrices, Joy, heeft een knopje in haar vagina zitten en als daar op gedrukt wordt vliegen de spetters je om de oren. Tijdens het maken van het clipje ‘Squirten met Joy’, haar castingvideo, werd dat nog eens benadrukt.

Ze lag op bed, zichzelf vast een beetje op te winden, terwijl ik me volledig focuste op de camera en het kiezen van een mooi shot. Ik stond een beetje schuin voorovergebogen over de camera, op ooghoogte van haar vagina, ongeveer een meter van haar af. Ze was druk bezig met zichzelf, maar al binnen een paar minuten had ze haar hoogtepunt bereikt. Het ging zo snel, voor ik het wist schoot het squirtvocht me om de oren. En niet een beetje: het leek wel een douchekop op z’n hardste stand. Spetters over de lens van de camera, in m’n gezicht en op m’n hoofd. Al had ik het geprobeerd te ontspringen, ik had geen kans gemaakt.

Ik noem de squirt-richting ook wel The Line of Fire. Voordat ik producent en acteur werd, werkte ik bij Shell als flensmonteur en daar is het ontstaan. “Ga niet in The Line of Fire staan,” zeiden we tegen elkaar. Daarmee doelden we op de vloeistof die uit een opengemaakte leiding kon spuiten. Nou, dat is in mijn huidige baan nog ongeveer hetzelfde.

Een ander memorabel moment was tijdens het filmen van een aflevering van Parkeerplaatsseks. Voor dit programma pikken we een model op, nemen we haar mee naar een parkeerplaats, en mogen mannen die zich hebben aangemeld seks met haar hebben. Op een gegeven moment neemt een van de mannen het model op de motorkap van de auto, en bedenkt zich net iets te laat dat-ie al klaarkomt. En wat doet die klootzak? Hij spuit zo over de motorkap van de auto heen! Op zich nog geen ramp, behalve dat het mijn auto is! Verdomme. Toen-ie daarachter kwam scheet-ie even peentjes, want ik was niet bepaald amused. Gelukkig veranderde de situatie al snel in een hilarisch moment toen hij in z’n blote kont met een doekje het sperma van m’n motorkap af stond te vegen.

Deze pornocameraman komt niet voor in dit artikel. Afbeelding via

Arnold, 38 jaar, werkt tien jaar als cameraman

Toen Arnold zijn vriendin een paar keer had gefilmd tijdens de seks, besefte hij dat haar pracht te groot was voor een klein telefoonschermpje. Hij kocht een goede camera en schoot films van haar. Van het een kwam het ander, en zo rolde hij de porno-industrie in.

Ooit filmde ik een student-leraar-scène, waarbij de studente haar leraar moest verleiden om in zijn broek te komen. De acteurs waren op het hoogtepunt van geilheid, dus ze gingen helemaal los op elkaar. Plotseling hoorde ik geschreeuw en gestommel in de ruimte achter ons. De acteurs waren alleen maar met elkaar bezig, dus ze hadden niks door. Ze stonden op het punt van klaarkomen, toen de geluiden harder werden en plotseling de deur werd ingetrapt.

Een man stormde ziedend de ruimte in en schreeuwde de naam van de vrouwelijke actrice. Het moment waarop zijn zich realiseerde wie er voor haar stond zal ik nooit vergeten. Haar ogen werden zo groot al tennisballen en ze verstijfde compleet: het was haar vader. Hij trok de mannelijke acteur van z’n dochter, greep haar bij de arm en stormde even hard als hij binnenkwam het gebouw uit, terwijl hij haar mee sleepte. Blijkbaar had ze haar vader al die jaren nooit verteld wat haar beroep was, en was hij er via via achter gekomen.

Iedereen in de studio was flabbergasted. Ik denk dat we wel tien minuten stokstijf in onze positie bleven staan, tot uiteindelijk iemand besloot om het meisje te bellen om te vragen of ze oké was.

Marcos, 38 jaar, werkt drie jaar als cameraman

Marcos wilde graag zijn eigen pornoproductiebedrijf. De filmische kant leek hem interessant, en het verdiende niet slecht. Daarnaast vraagt hij zich af wat leuker is dan het regisseren en filmen van naakte vrouwen die seks hebben.

Een keer maakten we een man-on-woman-video vanuit het perspectief van de man – ook wel POV genoemd. Het was bovendien een virtual reality-video. Volgens het script moest de man eerst door zijn knieën, waarbij hij een blowjob kreeg, vervolgens overgaan op doggy en eindigen in de missionarisstand.

Het is belangrijk om te weten dat je in VR-porno een scène in één take moet opnemen, om het voor de kijker zo realistisch mogelijk te laten lijken.

Het veranderen van posities en in die posities blijven kostte de mannelijke acteur heel veel moeite, ook al moest de vrouw het meeste werk doen. De posities waren heel erg geforceerd en na twintig minuten begon hij me een partij te zweten en te trillen – de druppels dropen van zijn rug, langs z’n billen naar zijn voeten. Werk is werk, dus ik deed wat ik moest doen en probeerde hem iets te ontlasten. Ik veegde het zweet van z’n lichaam en deed daarna iets waarvan ik nooit gedacht had dat ik het ooit zou doen. Ik pakte, buiten het oog van de camera, zijn heupen en duwde ze heen en weer om de penetratie te simuleren. Ik duwde letterlijk zijn penis in haar vagina en bepaalde voor een goede tien minuten het ritme. Blijkbaar genoot de mannelijke acteur wel van de hulp, want net toen ik het voor gezien wilde houden, kwam-ie met behulp van mijn duwkunsten klaar. Ik hield er zelf een flinke spierpijn in mijn bovenarmen aan over.

Zijn hele lijf bleek later helemaal verstijfd en zijn spieren verzuurd, dus hij heeft na dit optreden een paar weken rust moeten nemen.

Ook van dit screenshot (via) is niemand voor dit interview gesproken.

Ken, 43 jaar, werkt twee jaar als cameraman en regisseur in Las Vegas

Kent had negentien jaar lang zijn eigen schilderbedrijf, en besloot dat hij wat anders wilde. Hij ging televisiejournalistiek studeren, maar realiseerde zich al snel dat hij de nieuwswereld eigenlijk maar niks vond. En dus gebruikte hij zijn pas geleerde skills op een gebied waar hij echt van hield: seks en kink.

Het ongemakkelijkste moment in mijn carrière gebeurde tijdens een van mijn eerste werkdagen. Ik werkte met een vrouw die bekend stond om haar squirtkunsten, en ik had de taak om haar beste kant te laten zien, als regisseur en cameraman.

Het was een solo-video en al snel had ik de meeste beelden binnen. Op twee meter afstand zette ik een camera klaar voor wat ik het ‘mastershot’ noemde. Dit zou het een totaalbeeld zijn van de ruimte waarin de vrouw op bed ligt, zodat de afstand die ze zou gaan squirten goed te zien was. Ik zette de instellingen goed voor een mooi totaalshot en zocht een plekje uit waar ikzelf met een andere camera kon staan om een mooi close-upshot van haar squirt te maken, zonder dat ik in beeld stond.

“Als ik de beelden van deze twee camera’s samen monteer krijg je een hele dynamische compilatie. Op deze camera wil ik het mastershot opnemen,” legde ik haar uit terwijl ik wees naar de camera die op twee meter afstand stond. “Deze camera gaat filmen hoe ver je squirt. De andere camera, die ik straks vasthoud, heeft een waterproof kap en gaat de close-ups filmen. Ik wil een extreem sexy en natte POV creëren voor de kijker, dus als je klaar bent om te squirten wil ik dat je je heupen omhoog doet en probeert te richten op de close-up camera. Snap je het?”

“Ja,” antwoordde ze. We konden verder filmen. Ze was zichzelf aan het vingeren en toen haar heupen omhoog gingen stond ik klaar om de waterval te filmen.

Het volgende moment zag ik in slow motion gebeuren. Een gigantische stroom van vocht ging langs me en verdronk de niet-waterproofcamera die op twee meter afstand van haar stond. En niet één keer: ze spoot twee keer!

De camera in kwestie woog zeker een paar kilo en was wel meer dan duizend euro waard. Het moment waarop ze zich realiseerde dat ze op de verkeerde camera had lopen squirten was van een grootse ongemakkelijkheid.