Porno en Netflix zorgen jaarlijks voor evenveel CO2-uitstoot als België

Misschien wordt het eens tijd om een beetje te bezuinigen op de hoeveelheid porno en Netflix die je consumeert – of op z’n minst op de kwaliteit. Volgens nieuw onderzoek van de Franse denktank The Shift Project zorgt online video streamen jaarlijks voor de uitstoot van zo’n 300 miljoen ton koolstofdioxide. Pornosites en streamingplatforms zijn goed voor ongeveer 100 miljoen ton daarvan.

Om dit in perspectief te plaatsen: landen als België, Bangladesh en Nigeria stoten in een jaar ook ongeveer 100 miljoen ton CO2 uit. Nu videokwaliteit steeds beter wordt en consumenten hogere resoluties eisen, wordt deze vervuiling waarschijnlijk alleen maar erger.

Op veel manieren is de overgang naar online en immateriële media goed voor het milieu. Denk aan al het fysieke afval dat bespaard wordt omdat consumenten muziek luisteren via Spotify, in plaats van in plastic verpakte cd’s en vinyl te kopen.

Het probleem zit echter in dat online video niet volledig gedematerialiseerd is. Al die seizoenen van Stranger Things en eindeloze voorraden aan amateurporno moeten ergens opgeslagen worden. Er komen datacenters, fysieke netwerken aan optische kabels en modems aan te pas, en dit heeft allemaal elektriciteit nodig. En bij de productie daarvan komt doorgaans CO2 kijken.

Dat geldt natuurlijk voor alle vormen van online media, maar het probleem met video (vooral porno) is dat de vraag ernaar ongekend groot is. Video’s zijn relatief zware bestanden en nu een toenemend aantal mensen regelmatig inlogt op streamingdiensten, neemt de hoeveelheid elektriciteit toe die nodig is om aan die vraag te voldoen. In 2017 merkte Matt Kessler, verslaggever voor The Atlantic, op dat “als de schattingen van porno-experts kloppen”, ze een zeldzaam scenario creëren waar digitalisering het totale pornoverbruik misschien wel zo heeft doen toenemen, dat het belangrijkste principe van digitalisering onderuit gehaald wordt.

De auteurs van het onderzoek van The Shift Project schatten dat het streamen van online video’s goed is voor ongeveer twintig procent van alle broeikasgassenuitstoot van digitale apparaten, en goed is voor ongeveer één procent van alle uitstoot wereldwijd. Om dit uit te rekenen hebben onderzoekers het wereldwijde internetverkeer in kaart gebracht, door gebruik te maken van rapporten uit 2018 van netwerk- en techbedrijven Cisco en Sandvine. Vervolgens hebben ze een schatting gemaakt van hoeveel elektriciteit er nodig was om deze data naar allerlei apparaten als telefoons, laptops en tv’s te vervoeren. Tot slot rekenden ze uit hoeveel koolstofuitstoot dit tot gevolg heeft gehad, waarbij ze gebruikmaakten van wereldwijde gemiddelden.

Porno is goed voor 27 procent van al het online videoverkeer, zo bleek, en in 2018 genereerde het dezelfde hoeveelheid CO2 als alle huishoudens in Frankrijk bij elkaar. De jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime zijn ongeveer gelijk aan die van een land als Chili. Chris Preist van de Universiteit van Bristol, die onderzoek doet naar de duurzaamheid van technologie, vertelde aan New Scientist dat deze schattingen in lijn zijn met anderen.

“Het beste wat je als individu kunt doen is minder vaak nieuwe apparaten kopen, er überhaupt minder in bezit hebben, en niet overal snel, draadloos internet willen hebben,” aldus Chris. Maar wat kunnen we nog meer doen tegen al deze milieu-onvriendelijke porno op onze schermen?

Volgens de onderzoekers is het een goed idee als we met z’n allen aan ‘digitale soberheid’ gaan doen: waarbij je de laagste videokwaliteit gebruikt, minder online video consumeert, en “selectiever bent in wat je kijkt”. Dus dat je niet langer tien tabbladen met 4K-video’s open hebt staan bijvoorbeeld. Ze benadrukken ook dat ‘verslavende functies’, zoals embedded video en autoplay, niet samen gaan met digitale soberheid, en raden videodiensten aan om systemen te implementeren waarmee onnodig internetverkeer wordt verminderd.

Het is waarschijnlijk ook wel de moeite van het vermelden waard dat de cijfers in dit rapport schattingen zijn, en daarom ook zo behandeld moeten worden. Maar de nogal grimmige implicatie dat ons toenemende pornogebruik slecht is voor de planeet zou ons wel kunnen helpen om een beetje te minderen. Zoals Nathan Ensmenger, professor aan de Universiteit van Indiana, al tegen The Atlantic zei: “Hoewel Pornhub een gigantische hoeveelheid elektriciteit gebruikt, betaalt niemand van ons die rekening op een manier die invloed heeft op ons gedrag.”