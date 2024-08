Je sterrenbeeld beïnvloedt blijkbaar welke porno je leuk vindt

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Waarom kijken we sommige porno heel graag, en andere juist totaal niet? Psychologen breken er al jaren hun hoofd over – van Freud die denkt dat we vooral pornosterren interessant vinden die op onze ouders lijken, tot mensen die geloven dat onze seksuele fantasieën gekoppeld zijn aan de manier waarop we emotionele hechtingen aangaan. Maar eigenlijk weet niemand hoe het nou echt precies zit. We hebben geen flauw idee waarom ze in Rusland zo gek zijn op porno met moeders, en in IJsland op Fortnite-porno.

Videos by VICE

Maar misschien kijken we ook wel helemaal verkeerd. Afgelopen week kondigde YouPorn een nieuwe zoekfilter aan, waarmee je porno kunt vinden op basis van je sterrenbeeld.

“Door op basis van sterrenbeelden te kunnen zoeken, willen we bezoekers de mogelijkheid bieden om hun innerlijke verlangen beter te begrijpen, maar ook de manier waarop ze verbonden zijn met andere sterrenbeelden en hoe ze hun astrologische zintuigen kunnen ontwikkelen”, legt Charlie Hughes, de vice-president van YouPorn, uit in een persbericht. “We zoeken altijd naar nieuwe manieren om bezoekers zichzelf te kunnen laten ontdekken, en waren het erover eens dat een astrologisch zoekfilter iets ‘star-taculars’ kon zijn.”

Klinkt logisch, maar zit er ook echt wat in? We kunnen het best voor waar aannemen, maar de enige manier waarop je daarachter komt is natuurlijk door het zelf uit te proberen. Hier is het oordeel van drie verschillende pornokijkers, allemaal met een ander sterrenbeeld, die telkens drie verschillende video’s bekeken die ze aangeraden kregen. Ze gaven iedere video een cijfer, tussen de een en tien.

O ja, dit artikel gaat over porno, dus pas effe op met waar je dit leest.

Emma, Kreeft

Volgens de astrologen van YouPorn “blink ik uit op het gebied van sensualiteit en intimiteit”, wat waarschijnlijk verklaart waarom de eerste video die ze me voorschotelen “Stepmom Cory Chase Fucks Her Daughter’s Pussy and Ass With a Strap-On” heet.

Screenshot via YouPorn

STEPMOM CORY CHASE FUCKS HER DAUGHTER’S PUSSY AND ASS WITH A STRAP-ON

Cory mag dan “de populairste Vissen” zijn, maar deze video was niet helemaal mijn ding. Als ervaren pornokijker vind ik het dan alsnog wel leuk om even door te spoelen om te zien of die dochter inderdaad… en jawel, natuurlijk ligt er een jong meisje met haar gezicht omlaag met een Beats by Dre-koptelefoon op, terwijl ze muziek luistert en op haar telefoon scrollt, maar ondertussen doet alsof ze verder helemaal niet van achteren te grazen wordt genomen.

Cijfer: 0/10.

Screenshot via YouPorn

ASA AKIRA GIVES US AN AMAZING FUCK

Dan nu: de Steenbok die de meeste subscribers heeft, en als grote legende door het leven gaat: Asa Akira. Ik heb deze video al meerdere keren gezien, omdat het uitermate geschikt is voor iedereen met een greintje interesse in kletsnatte jopen, maar de laatste keer is alweer een poosje geleden. En ik moet zeggen dat, hoewel er stevig op los wordt gebeukt, het wel snor zit met de esthetiek. Het is puur natuur wat je ziet, en ik reageerde er eigenlijk hetzelfde op als toen ik nog een tiener was: het is net All the things she said van Tatu, maar dan met cumshots.

Cijfer: 7/10.

Screenshot via YouPorn

VANESSA AND NATASHA JAIL ADVENTURE

Ik weet niet wat voor manische Schorpioenen-bullshit dit is, maar het gevangenisdecor is met al die kleurrijke versieringen toch een beetje een Dora the Explorer-gevangenis geworden, dus ik had er eigenlijk meteen al geen zin meer in.

Cijfer: -1000000/10.

Nana, Maagd

Volgens de Sex Zodiac Compatibility Chart, kom ik het best overeen met Maagden, Stieren en Vissen. Mijn exen waren vooral Maagd, en hoewel al die relaties allemaal op vreselijke manieren aan hun einde zijn gekomen, was de seks altijd fantastisch. En twee van mijn beste vrienden zijn Stier en Vissen, dus ik had er goede hoop in.

Screenshot via YouPorn

DANI, A TRAPPED BITCH INSIDE A DOG CAGE

Ik probeerde geil te worden, en bleef maar denken: zijn álle Maagden niet gewoon “A Trapped Bitch Inside A Dog Cage”?’ Ik zie mezelf in Dani Daniels (die ook Maagd is, en dus blijkbaar op me lijkt), en hoewel ik er niets op tegen heb om in de spiegel te kijken tijdens de seks, word ik verder niet afgeleid door dit existentiële besef.

Oké wacht, dat neem ik terug. De helft van alles lijkt eigenlijk vooral een soort kijkje achter de schermen te zijn. Dani stoot haar teen en de cameraman vraagt of het met haar gaat – wat op zich heel lief is. Maar verder vergeet ik totaal waar ik mee bezig was, en moet ik ineens denken aan hoe chill porno-dvd’s eigenlijk waren, omdat je daar ook altijd mislukte scènes op kon zien. Net zo mislukt als dit.

Cijfer: 5/10.

Screenshot via YouPorn

APEMAN AND JANE, PART ONE

Al vanaf het eerste beeld ben ik geobsedeerd door de hoofdrolspeler: de legendarische Stier Rocco Siffredi. Misschien komt dat doordat Tarzan een van mijn eerste grote liefdes was, en hij best op hem lijkt. Kijk anders Tarzan even terug, en probeer me ervan te overtuigen dat het níet uit zijn voegen barst van de hitsigheid.

De verhaallijn zit goed in elkaar: we zien hoe de Stier voor het eerst een vrouw ziet en haar gelijk maar neukt. De personages hebben diepgang, en ook de locatie verdient een medaille. Ik zou betalen om hier seks te hebben. Ze hebben dus ook een tweede deel?

Cijfer: 9/10

Screenshot via YouPorn

STEPMOM NEEDS A TIT INSPECTION

Cory Chase (een Vissen) lijkt alleen aan milf-porno te doen, wat mijn minst favoriete soort porno is, maar als Maagd kan ik wel bewondering opbrengen voor haar consistentie. Mijn eerste suggestie heet “Stepmom Needs Tit Inspection”. In de eerste helft zag ik vooral blowjobs, waar ik ook een hekel aan heb, maar toen moest het moment dat ze haar telefoon tevoorschijn toverde nog komen. Wat een multitalent.

Vissen zijn meestal best lief, en zo komt dit ook over. Er is vrij veel energie gestoken om je te doen geloven dat zij daadwerkelijk zijn stiefmoeder is. Op zich is er niks mis met Vissen die veel waarde hechten aan onze fantasie, maar toch. Het is het niet echt.

Cijfer: 3/10

Rebecca, Weegschaal

Doordat ik deze astrologiefunctie heb gebruikt, heb ik me gerealiseerd hoe preuts ik eigenlijk wel niet ben. Ik weet niet precies hoe dat kan – ik was als tiener altijd best geil, en heb veel tijd verspild door zoektermen als “lesbisch” en “trio” bij Limewire in te tikken, in de hoop een leuke illegale stream te pakken te krijgen. Tegenwoordig denk ik bij goede seks vooral dat ik eerst uit eten ga in een goed Italiaans restaurant, en uiteindelijk op tijd naar bed ga omdat ik wel aan mijn acht uurtjes slaap moet komen. Is dat een vooruitgang?

Hoe dan ook: dit experiment dwong me om toe te zien hoe Boogschutter Marica Hase “anally charged” (?!) werd door een dominee, hoe mede-Weegschaal Tory Lane als politieagent een vrouw “arresteert” en hoe Waterman Amirah Adara ten tonele verscheen als een “orgasmic lesbo vixen”. Ik vond daar het volgende van.

Screenshot via YouPorn

YOUNG GIRL ABUSED WITH CRAZY HORNY POLICE WOMAN

Een twijfelachtig thema voor een pornovideo, maar ik moet wel mijn complimenten geven voor de styling. Als je plastic handschoenen gebruikt én een plastic politiepetje, kan er eigenlijk maar weinig misgaan.

Cijfer: 2/10

Screenshot via YouPorn

SEX ROBOT MARICA HASE GETS ANALLY CHARGED BY STEVE HOLMES

Ik waardeer het hoogwaardige concept waar ze voor gaan, maar aangezien Steve Holmes een beetje het midden houdt tussen een enge tovenaar en een dominee, is het toch echt een duidelijke nee.

Cijfer: 0/10

Screenshot via YouPorn

ORGASMIC LESBO VIXENS AMIRAH & SUZY RAINBOW FILL THEIR WET HOLES WITH TOYS

Deze twee lesbische vrouwen zijn samen de IKEA-tafel van de lesbieporno: het oogt betrouwbaar, maar het is volkomen fantasieloos.

Cijfer: 3/10

Maar goed, werkt het een beetje?

Ons pornopanel heeft eigenlijk amper cijfers boven de vijf gegeven, wat erop wijst dat deze video’s over het algemeen geen aangename kijkervaring hebben opgeleverd. Dat ziet er dus niet goed uit voor de nieuwe zoekfilter van YouPorn!

Dat gezegd hebbende, wil ik de functie toch niet meteen helemaal afschrijven, aangezien er bij astrologie een stuk meer komt kijken dan alleen een simpel sterrenbeeld. Een extra toevoeging zou hier en daar niet misstaan. Bij de Schorpioenen kom je al een heel eind als het decor wat volwassener zou zijn, en de Boogschutter kan best iets van een outdoor-element gebruiken – gewoon iets meer Tarzan. Het zijn maar suggesties.

Of nou ja, weet ik veel, mensen doen uiteindelijk toch wel gewoon waar ze zin in hebben.