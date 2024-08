Porno wordt helemaal niet verboden op Twitter

Vorige week publiceerde Twitter een serie nieuwe mediarichtlijnen. Twitter is al een aantal jaar zowel de darkroom, als de plek waar mensen verbaal naar het toilet gaan. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het duidelijker is wat het officiële beleid is rondom haatdragende teksten en porno.

Op vrijdag werd de tekst opnieuw geüpdatet om in meer detail in te gaan op porno. Veel media beschrijven deze update als een “verbod” op porno (Buzzfeed). Maar Twitter verbiedt porno helemaal niet – er is alleen een duidelijker beleid voor wraakporno en ongewenste intimiteit (dickpicks in je DM’s), met specifieke voorbeelden wat wel en niet als “gevoelige” informatie wordt beschouwd.



Twitter verbiedt al naaktfoto’s in het profiel en de header image, maar seksueel expliciet materiaal is nog wel toegestaan als tweet, zolang je maar aangeeft dat het om gevoelig materiaal gaat. Onder gevoelig materiaal valt:

geheel of gedeeltelijke naaktheid

gesimuleerde seks

een seksuele daad (inclusief illustraties)

“Artistiek, medisch of inhoud met als doel te onderwijzen,” zoals borstvoeden, vereisen niet het label “gevoelig materiaal”.

De richtlijnen verbieden wel betaald pornografisch materiaal. Ik vroeg Dan Jackson, een vertegenwoordiger van Twitter, of Pornhub en individuele pornosterren nog wel posts over hun werk kunnen delen, en hij gaf aan dat dit inderdaad mag: “De nieuwe richtlijnen zijn alleen van toepassing op adverteerders. Dit om te verhinderen dat je hele feed vol komt te staan met advertenties voor de nieuwste dildo’s.”

“We proberen steeds opener te zijn over onze richtlijnen in de hoop duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet acceptabel is,” zegt hij. Ironisch genoeg zijn door de berichtgeving over de nieuwe richtlijnen van Twitter veel mensen juist in de war. Maar dat kan ook zijn vanwege een dieperliggend wantrouwen onder de gebruikers. Twitter houdt zich namelijk niet altijd aan haar eigen richtlijnen – vorige week is pornomaker Liara Roux nog geschorst van Twitter, en eerder werd acteur Rose McGowan geschorst omdat ze zich uitsprak tegen seksueel geweld.

Onduidelijkheid is nog aan de orde van de week dus, maar voorlopig lijkt het in elk geval niet de bedoeling om porno te verbieden op Twitter.