Pornomannen Gekke Petertje en Schommel Rolf zijn op YouTube de goedheid zelve

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw. In deze rubriek vissen we elke keer één krent uit die enorme hoeveelheid pap, en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Deze week is die krent het youtubekanaal Haagse Gekkigheid.

Youtubekanaal: Haagse Gekkigheid

Wat is het: Het kanaal van de enorm Haagse pornocameraman Gekke Petertje (nsfw), die je zou kunnen kennen van de VICE-video 5 vragen aan een pornocameraman, of van zijn eigen producties zoals Paardenvrouw Jentina en 2 Hengsten of Stout Schoolmeisje Esperanza. In de video’s op dit kanaal wordt Petertje bijgestaan door zijn compagnon en porno-acteur ‘Schommel Rolf’, die enige bekendheid geniet als de man die seks had in Walibi (in een video die werd geschoten door Peter) en als de ex-vriend van Barbie.

Waarom het fantastisch is: Als je denkt aan twee plat Haags pratende gozers die zeer actief zijn in de polderporno-industrie, stel je je misschien niet de meest gezellige duo ooit voor. Uit de video’s op het kanaal Haagse Gekkigheid blijkt het tegenovergestelde. In de video’s gunnen Peter en Rolf een inkijkje in hun leven als ze even niet bezig zijn met zelfs voor porno zeer gore video’s maken. En dan blijkt opeens dat het twee hele lieve jongens zijn.

Zo gaan ze in de eerste video van het kanaal op bezoek bij Walibi, om excuses aan te bieden voor de ontstane commotie nadat ze een video opnamen waarin Schommel Rolf dingen doet die niet per se thuishoren in een pretpark waar ook kinderen rondlopen.

In een andere video gaan Peter en Rolf langs bij Ivy, die in Den Haag werkt als sekswerker. In plaats van het platte geouwehoer dat je misschien verwacht, houden ze een verrassend inhoudelijk interview met Ivy, over onder meer de negatieve kanten van sekswerk, over een man die vier dagen voor zijn euthanasie door haar ontmaagd werd, en over de belasting op sekswerk.

https://www.youtube.com/watch?v=ULPZ9w9YIHA&t=306s

Bij elke video stijgt de waardering voor dit gezellige duo. Wanneer heb jij bijvoorbeeld voor het laatst oliebollen gebakken ten behoeve van het Leger des Heils? Of je handen uit de mouwen gestoken om een dagje te helpen met het verplaatsen van zwanen bij de plaatselijke dierenopvang?

https://www.youtube.com/watch?v=xK7K6wcXnfI

Wat er zo fantastisch is aan deze video’s, is dat Petertje en Rolf niet alleen een andere kant van zichzelf laten zien omdat ze een keer hun kleren aanhouden, maar dat die andere kant oneindig veel mooier blijkt te zijn dan hun pornokant. Peter en Rolf zijn niet alleen grappig, maar ook veel intelligenter dan je misschien van een porno-acteur en -cameraman zou verwachten. Dat levert niet alleen een kanaal vol vermakelijke video’s op, maar is ook goed voor het imago van de seksindustrie in het algemeen.