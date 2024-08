Pornorap en SM-collages van een dominatrix

Om het werk van Maidenfed te kunnen volgen, moet je soms best een beetje je best doen. Haar erotische collages baseert ze op haar werk als fetisjmodel en dominatrix, en zoals je je kunt voorstellen zit daar behoorlijk wat naakt tussen. Het is daarom niet zo gek dat ze voortdurend van Instagram worden gehaald. Maar dat maakt het voor een kunstenaar die wil exposeren niet makkelijker. Elke keer keer dat ze haar afbeeldingen met vastgebonden naakte vrouwen met maskers plaatst, is ze bang dat de foto verdwijnt of haar instagramaccount wordt geblokkeerd.

Cross, 2017

De beelden van Maidenfed zijn erotisch en sadomasochistisch, maar vooral vreemd. Chirurgische spuiten, mesjes en pincetten worden gecombineerd met kinky outfits, handboeien en leren maskers uit de fetisjcultuur. Om het contrast te versterken, gebruikt de kunstenaar veel foto’s van zichzelf, die ze naast anatomische plaatjes en beelden van klassieke sculpturen zet. De collages en GIFjes van Maidenfed doen denken aan muziekvideo’s die Marilyn Manson in de jaren negentig maakte.

Intertwined, 2017

Naast haar BDSM-praktijken en seksueel getinte collages, schrijft Maidenfed ook blogs en teksten voor raps. Het zal je vast niet verbazen dat ze ook hierin vooral pornoscenes en moordmysteries beschrijft.

Maidenfed vertelde in een eerder interview met Creators over haar positie als vrouwelijke online kunstenaar. In het interview vertelt ze over de negatieve en schandalige reacties die ze krijgt op haar kunstwerken. Bekijk de video hieronder: