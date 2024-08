Ik werk in porno, mijn partner niet. Dit is hoe ons seksleven eruitziet.

In tegenstelling tot wat anti-porno-activisten beweren, zeggen de meeste ervaren pornoactrices dat ze geen last hebben van misbruik op de pornosets, seksuele burnouts, of andere zogenaamde gebruikelijke kwellingen van de pornowereld. In plaats daarvan wijzen ze op wijdverspreide stigmatisering, objectificatie, en misverstanden van buitenstaanders over hun werk als de grootste dingen waar ze zich aan storen bij hun werk in de porno. Deze problemen kunnen invloed hebben op elk aspect van hun leven – waaronder hun dating- en seksleven.

Burgers, een industrie-term voor porno-buitenstaanders, zien porno vaak als een documentairefilm in plaats van als een seksuele fantasie. Ze denken dat pornosterren altijd geil zijn en dat als ze seks met ze hebben of met ze daten, de pornosterren constant zin zullen hebben in de wildste seksuele activiteiten. Zelfs degenen die de performers niet rechtstreeks objectificeren zijn misschien nog steeds geïntimideerd door hun ogenschijnlijke ervaring, of worden zenuwachtig als ze met iemand omgaan die in een gestigmatiseerde industrie werkt, en laten die gevoelens hun seksuele ontmoetingen beïnvloeden. De meeste burgers worstelen ook met jaloezie als ze nadenken over hun partners die op hun werk seks hebben met andere mensen – gevoelens die vaak worden versterkt door de ongebruikelijke werktijden, het regelmatige moeten reizen, en de fysieke intensiteit van het werk, wat druk kan zetten op de tijd en energie die veel performers hebben voor seksuele intimiteit met hun partners weg van de set. Deze problemen zijn zo gebruikelijk en lastig dat sommige performers alleen met andere mensen in de industrie daten, of überhaupt lange relatie-pauzes nemen.

In werkelijkheid zien de intieme levens van pornosterren, hoewel ze vaak meer seksuele ervaring en kennis hebben dan de gemiddelde persoon, er vaak veel normaler uit dan burgers misschien zouden verwachten. De afgelopen tien jaar hebben prominente performers zoals Buck Angel, Jiz Lee en Stoya openlijk gesproken over hun daadwerkelijke voorkeuren en hun ervaringen met de uitdagingen van daten met burgers, die vaak vooroordelen en verwachtingen hebben. Ze deelden details over het omgaan met problemen zoals grenzen stellen tussen hun intieme levens op de set en erbuiten, jaloerse partners, en veelvoorkomende misverstanden van burgers.

Er zijn echter verbazend weinig openbare verhalen van hoe pornoperformers en hun burgerpartners de specifieke kenmerken van hun seksleven buiten van de set navigeren. (Een aantal performers liet VICE weten dat ze meestal geen intense details over dit deel van hun persoonlijke levens delen, omdat ze de seksuele merken of fantasieën die zij of hun fans rondom hun porno-persona’s hebben opgebouwd niet willen verpesten.)

Om mensen de verschillen tussen porno en de werkelijkheid – en hoe seks en daten er voor pornoperformers in de wijdere wereld eruitzien – beter te laten begrijpen, praatte VICE met industrieveteraan Alison Rey en een van haar huidige burgerpartners, Jack.*

Alison Rey: Toen ik acht en een half jaar geleden porno begon te maken was ik met iemand aan het daten. We waren alleen omwille van mijn werk seksueel niet-monogaam. Toen begon ik veel om te gaan met een andere pornoperformer. Mijn partner zei dat hij zich daar eerst jaloers over voelde, maar na een tijdje niet meer – en dat vond hij een probleem. Dus we zijn uit elkaar gegaan, en ik ging met iemand binnen de industrie daten. We waren polyamoreus, dus ik had meerdere relaties – voornamelijk scharrels, geen serieuze vriendjes – met een paar mannen die ik op organische wijze buiten de industrie had ontmoet.

Ik merkte al snel dat al deze mannen van buiten de industrie mijn werk als een nieuwigheidje behandelen en me op een onprettige manier fetisjeerden. Ze zagen me als iets om te veroveren – een naam die ze konden noemen: Ik heb Alison Rey geneukt. Ik denk ook dat ze verwachtingen hadden van hoe het zou zijn om met een pornoster te daten, omdat ze me probeerden te neuken zoals iemand dat op een pornoset zou doen. Sommigen leken te denken dat, omdat dit is hoe ik voor de camera seks heb, ik dat zelf ook fijn vind. Ze vonden niet dat ze moesten vragen hoe het met me ging. En ze dachten dat ze het voorspel over konden slaan en er meteen in konden duiken, zoals ze mensen dat in porno zien doen. Maar ik ben wel iemand die zo is van, fok niet met me, en ik ben altijd erg communicatief geweest met mijn partners, dus ik heb iets gezegd als, ‘Ik haal hier totaal geen plezier uit.’ Dus ze begrepen vanaf het begin dat ik het voor het zeggen had.

Geen van die gasten gaven me prioriteit. Ik weet niet of dat was omdat ze er überhaupt niet klaar voor waren om er helemaal voor te gaan, of het door mij als persoon kwam, of door mijn werk. Maar ik was er klaar mee dat ze zich zo slap gedroegen. Toen ontmoette ik de man die mijn (nu voormalige) echtgenoot zou worden op Bumble. Hij had alleen maar meer traditionele relaties gehad en was nog nooit niet-monogaam geweest, maar hij vond me leuk en wilde het een kans geven. Maar we vonden het moeilijk om zijn familie en vrienden te vertellen over de aard van onze relatie en mijn carrière. Ik wist dat ik met stigma’s te maken zou krijgen toen ik de industrie binnenkwam, en ik dacht dat ik het over het algemeen wel aan zou kunnen. Maar het was gewoon anders om daar in de context van een relatie mee om te moeten gaan, en het heeft ons aangetast.

Hij wilde ook dat ik dingen deed zoals mijn tanden poetsen en een douche nemen na een scène – wat zeker niet onredelijk was! Maar een keer had ik mijn tanden niet gepoetst na een scène omdat ik haast had, en ik kwam thuis en ik gaf hem zonder na te denken een zoen. Ik was zo van: ‘Oh jee, ik heb dit net gedaan, het spijt me,’ omdat ik altijd helemaal eerlijk tegen hem was. En hoe hij daarop reageerde heeft dat stigma voor mij ook een beetje naar huis gebracht.

Toen ontmoette ik Jack in een bar. Hij was de eerste persoon die op een niet-fetisjistische manier enthousiast was over mijn werk, en ik voelde een energie bij hem die ik nog niet eerder bij andere mensen had gehad als ik praatte over niet-monogaam zijn. We zijn nu zo’n vijf maanden aan het daten – en daar zijn we dan!

Jack: We ontmoetten elkaar tijdens een pubcrawl toen Alison met haar toenmalige echtgenoot was. We hebben een beetje gekletst en gezoend, maar ze maakte duidelijk dat ze getrouwd was en dat als er iets tussen ons zou gebeuren, het alleen maar daten zou zijn en niks serieus. Dus ik heb deze relatie zonder enige verwachtingen benaderd. Ik denk ook dat ik geen vooroordelen had over hoe het zou zijn om met iemand uit de pornoindustrie te daten. Ik denk dat dat komt omdat ik, hoewel ik net als veel andere jongeren begon met porno kijken op Pornhub, ik uiteindelijk ben overgestapt naar Reddit, waar ik mensen volgde die hun persoonlijke content postten. Ze lieten reacties achter bij hun posts zodat je met ze kon praten. Dat heeft me al van vroeg af aan helpen begrijpen dat de mensen in deze industrie gewoon mensen zijn, en dat dit hun werk is. Dus toen Alison zei wat voor werk ze deed toen we elkaar ontmoetten, was ik zo van, ‘Oh wat gaaf! Ik niet niet geloven dat ik daadwerkelijk iemand in het wild heb ontmoet die zoiets doet!’

Naarmate we meer samen deden, heb ik wel een beetje met jaloezie geworsteld. Maar het hielp dat ik Alison heb ontmoet toen ze nog steeds getrouwd was, dus het was vanaf het begin duidelijk dat dit een niet-monogame relatie was, dat ik niet al mijn tijd met haar zou kunnen doorbrengen zoals je dat meestal kunt als je net met iemand gaat daten, en dat ik meteen met eventuele jaloezie zou moeten omgaan, anders zou het niet werken.

In het begin heeft Alison me iets verteld dat me heeft geholpen om anders na te gaan denken en te begrijpen dat seks voor de camera voor haar echt gewoon werk is: Ze zei dat porno-seks misschien wel leuk kan zijn, maar dat het, in ieder geval voor haar, niet echt aangenaam is. Het is niet per se de seks die ze wil, of seks die voor haar echt of intens voelt.

Alison: Als ik op een pornoset ben, moet ik met zoveel dingen rekening houden: Waar zijn de lichten? Ben ik open genoeg voor de camera? Ben ik genoeg aan het kreunen of praten? Heb ik nu een dubbele kin, of moet ik mijn buik nog iets meer inhouden? Ik moet kunnen ontspannen en sensaties over mijn lichaam laten komen om genot te voelen. Ik kan dat niet als mijn gedachten aan het racen zijn terwijl ik op de set ben. Maar thuis kan ik me volledig op mijn partner focussen en is er geen publiek bij, dus dan kan ik meer in mijn lichaam aanwezig zijn, en seks ervaren.

Jack: Als ik nu hoor dat Alison op een dag een scène moet filmen, voel ik geen jaloezie meer, maar hoop ik gewoon dat het goed gaat – omdat het meer werk voor haar betekent, en misschien ook een paar industrieprijzen.

Ik had ook nooit verwacht dat mensen in de industrie op een bepaalde manier seks zouden willen hebben. Maar ik weet nog dat Alison me in het begin vertelde dat het soort rammen dat je in porno ziet iets is waar je naartoe moet werken, en dat het natuurlijk niet onmiddellijk moet gebeuren. Ze vertelde me ook dat ik, als ze een scène had gefilmd, misschien niet diezelfde dingen bij haar moest doen, omdat ze nog gevoelig zou kunnen zijn.

Alison: Dat was ook wel iets wat spanning opleverde in de relatie met mijn ex, omdat hij altijd fysiek contact wilde hebben als ik thuiskwam na een werkdag, maar omdat ik moe en gevoelig was en ik me vaak gewoon verplicht voelde om fysiek intiem met hem te zijn, voelde de seks af en toe als een transactie. Dat is denk ik ook een deel van de reden waarom we, omdat ik hem prettiger wilde laten voelen als burgerpartner, wat verbittering jegens elkaar begonnen te voelen. Begrijp me niet verkeerd, we hadden geweldige seks, en het grootste deel van de tijd hadden we ook een goede relatie! Maar die worsteling heeft ons seksleven in het algemeen wel beïnvloed. Aan de andere kant zijn mannen in de industrie wel altijd aan het werk, en mensen met penissen kunnen meestal maar een beperkte hoeveelheid energie – een beperkte hoeveelheid ladingen [lacht] – per keer geven. Dus toen ik met mijn industriepartner was en hij te vermoeid was om fysiek intiem met me te zijn, voelde het voor mij alsof ik thuis niet aan mijn seksuele trekken kwam.

Jack: Het was voor mij nooit een probleem als Alison na een dag werk gevoelig was, ik snap dat dat erbij hoort. Ik kan voor mezelf zorgen, of we kunnen intiem zijn op manieren die voor haar comfortabel zijn.

Alison: Dit is niet iets waar een partner ooit om heeft gevraagd, maar tot de dag van vandaag heb ik nog nooit op camera een creampie voor een pornostudio gedaan, omdat het voor mij zo intiem is als iemand in me klaarkomt. Het is iets dat ik voor de mensen in mijn privéleven bestemd hou, voor wie ik echt iets voel.

Ik heb tijdens mijn werk in de pornoindustrie vaardigheden opgedaan die ik graag in mijn privé-seksleven toepas. Voordat ik porno begon te doen was ik bijvoorbeeld niet goed in dirty talk, maar nu kan ik erg goed dingen improviseren, wat erg behulpzaam is in rollenspelscenario’s. Ik hou van rollenspellen omdat ik het fijn vind om andermans fantasieën te vervullen – daarom ben ik ook met porno begonnen. En Jack houdt er ook van om zijn fantasie te gebruiken en zich te verkleden, dus ik heb mijn carrière-vaardigheden goed kunnen gebruiken om ons seksleven te verbeteren.

Jack: Ja, maar afgezien daarvan weet ik niet of Alisons carrière echt een invloed heeft op onze relatie.

Alison: Nou, ik heb meestal samen met een van mijn partners mijn eigen content gefilmd – voor clipsites, speciale video’s voor fans, of OnlyFans. Het is heel gebruikelijk dat de partners van performers als ‘stuntpikken’ fungeren, ongeacht hun achtergrond. Maar Jack en ik zijn nog steeds aan het uitvogelen of en hoe we die mogelijkheid willen benaderen. Eén probleem is dat, hoewel je met POV (point of view, vanuit het oogpunt van de kijker) filmen je partner’s gezicht niet hoeft te laten zien, ik dat soort video’s persoonlijk haat, omdat ik wil dat mijn content zo authentiek mogelijk is en dat je zoveel mogelijk echte chemie en genot tussen mij en mijn partners kunt zien, terwijl we ons nog steeds bewust zijn van de camera en of alles er goed uitziet. We moeten er ook rekening mee houden dat als Jack ergens aan meedoet, dat op de lange termijn implicaties voor zijn leven zou kunnen hebben – en dit is nog een relatief nieuwe relatie. Er staat niks tussen ons gegarandeerd, natuurlijk.

Jack: Alison is er erg duidelijk over geweest dat als er eenmaal iets op het internet staat, het er daar ook voor eeuwig blijft, dus je kunt het niet meer terugdraaien als je eenmaal in de industrie stapt. Ze heeft me gezegd dat ik serieus na moest gaan denken over of ik bij haar content-creatie betrokken wil zijn, dus dat heb ik gedaan. We hebben voorlopig besloten dat, ook al is Alison er geen fan van, we een POV-video gaan proberen, of misschien mijn gezicht gaan vertroebelen in de content die we samen maken. Dan kunnen we, als we ons comfortabeler gaan voelen en onze relatie zich ontwikkelt, daar later op terugkomen.

Alison: Ik weet uit ervaring dat iemand die in de industrie werkt en met een burger gaat daten bereid moet zijn om een hoop van dit soort gesprekken te voeren – waaronder een paar lastige. Als je niet aan je eigen onzekerheden hebt gewerkt en nog niet hebt geleerd om, bijvoorbeeld door middel van therapie, over je emoties te communiceren en je grenzen aan te geven, dan kunnen die conversaties erg moeilijk zijn, omdat je met gevoelens zoals jaloezie om moet gaan, en alle onzekerheden, problemen en wonden die daarbij kunnen komen kijken. Je hebt emotionele volwassenheid nodig, en je moet klaar zijn om voor jezelf op te komen.

Jack: De meeste mensen worden opgevoed met het idee dat seks het meest intieme is wat er tussen twee mensen kan gebeuren. Maar ik heb door met Alison te zijn geleerd dat dat niet zo is. Je emoties met iemand delen – op zo’n diep niveau verbinding maken – is het meest intieme wat je met iemand kunt doen. Dus emotionele intimiteit is het belangrijkste aspect van mijn relatie met Alison, niet seksuele intimiteit.

