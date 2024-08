Pornosterren vertellen over de laatste keer dat ze liefdesverdriet hadden

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je in!

Het onderwerp ‘liefdesverdriet’ wordt in porno vooral aangestipt in scènes waarin iemand wordt betrapt. Bijvoorbeeld wanneer een man zijn vrouw betrapt terwijl ze neukt met drie vreemdelingen, of wanneer een jonge vrouw besluit om lesbische seks te hebben omdat haar vriendje vreemdging met zijn Spaanse lerares.

Helaas is het in het echte leven niet zo makkelijk om over een gebroken hart of gekwetste gevoelens heen te komen, en dat weten de pornosterren op de Venus Erotic Trade Fair in Berlijn ook maar al te goed. We vroegen ze – terwijl we tussen een heleboel plastic dildo’s en silicone vulva’s stonden – hoe ze met relaties omgaan en wanneer hun hart voor het laatst werd gebroken.

Lia Lion, 20





“Ik had een paar weken geleden nog liefdesverdriet. Ik was met een hele lieve jongen aan het daten waar ik al een tijdje mee werkte. Ineens zei hij dat hij nog niet aan een relatie toe was. Ik dacht: geweldig, wekenlang zit ik voor een jongen elke keer tien uur in een bus van Berlijn naar Baden-Württemberg om vervolgens keihard op m’n hart gestampt te worden. Gelukkig voel ik me nu wel al stukken beter.

Als pornoster krijg ik heel veel dingen die ik wil, maar een man vinden die het hele pakketje heeft heb ik nog niet gevonden. Ik zit wel op Tinder maar ben via die app nog nooit op date geweest. Ik heb wel mannelijke vrienden, maar de meeste mannen waarmee ik een relatie mee zou willen wijzen me af vanwege mijn werk. Mensen zien dit werk als een vorm van prostitutie, en vragen daarom ook niet wat ik nou echt doe. Ik ben op dit moment best wel alleen.”

Freddy Gong, 28





“Ik heb al heel lang geen relatie gehad, dus liefdesverdriet is voor mij alweer een tijd geleden. Ik was een tiener en destijds verliefd op een meisje die niets van me moest weten. Ik wist niets van liefde of hoe je met afwijzingen om moest gaan.

Het is met de jaren steeds moeilijker geworden om m’n hart te breken. Als ik iemand leuk vind dan laat ik dat gewoon niet toe. En ik ben altijd heel voorzichtig, zodat ik de ander geen pijn doe. Door mijn werk ontmoet ik een heleboel vrouwen, en ik kan natuurlijk niet voor iedereen gevoelens krijgen. Soms kom ik iemand tegen met wie ik heel goed samenwerk, misschien is dat dan wel ware liefde.”

Hanna Secret, 22





“M’n hart is vorige maand nog gebroken. Ik werd stapelverliefd op een jongen met wie ik een televisieserie maakte. Hij is freelance cameraman en heeft verder niets met de pornoindustrie te maken. Ik denk dat hij wel wist dat ik gevoelens voor hem had maar het werkte gewoon niet – hij had zelf al een gezin.

Ik word niet vaak verliefd. Om eerlijk te zijn worden pornosterren sowieso niet snel verliefd. M’n werk heeft me veel over mannen geleerd en ik heb er ook een heleboel leren kennen. Veel mannen zijn oneerlijk, onoprecht en hebben vooroordelen over vrouwen op basis van hoe ze eruitzien. Maar goed, natuurlijk zijn niet alle mannen zo.”

Mark Aurel, 35





“Ik heb nu eigenlijk liefdesverdriet, omdat m’n relatie net uit is. Ze was niet blij met wat ik deed in pornoindustrie, terwijl ze zelf ook pornoactrice is en we elkaar nota bene ontmoetten tijdens een shoot. Natuurlijk doet dat dan pijn. De laatste tijd wandel ik veel en kijk ik films die we vaak samen keken zoals P.S. I Love You.

Als je werkt in de pornoindustrie is het bijna onmogelijk om een relatie te beginnen. Ik woon in het zuiden van Duitsland, en daar zijn vrouwen het vaak niet eens met mijn werk. Op Tinder vind ik ze ook niet, maar misschien heb ik te hoge eisen. Ik werk immers met heel mooie vrouwen.

Er is weleens een vrouw geweest die me veel pijn heeft gedaan. Ik werkte toen nog niet in de pornoindustrie. We leerden elkaar op een kermis kennen. Ze had al een relatie, maar ze ging vreemd met mij. Ik werd al snel verliefd op haar. Toen we uit elkaar gingen heb ik twee missies in Afghanistan gedaan. Dat zorgde voor de afleiding die ik nodig had om eroverheen te komen.”

Princepessa, 21





“Ik ontmoet veel mannen omdat ik in de pornoindustrie werk. Ik sta open voor een echte relatie en ik denk niet dat mijn werk in de weg staat. Het is nog niet voorgekomen dat iemand me afwees omdat ik seks heb voor de camera.

Vier jaar geleden was ik verliefd op iemand, maar ik werd er niet gelukkig van. Ik vond hem maar eventjes leuk. Hij voelde al snel dat ik meer wilde, maar hij wilde niet. Ik had toen nog niet in een film gespeeld. Hoe dan ook, in de pornoindustrie vind je volgens mij makkelijk afleiding of een nieuwe liefde.”

Cat-Coxx, 40





“Vijf jaar geleden was ik heel erg verliefd. Ik heb zelfs nog een tatoeage met z’n initialen. We waren echt totaal verschillend – ik heb een heel donker gevoel voor humor, hij was pragmatisch en eigenlijk helemaal niet grappig. Hij had een normale baan. Tijdens onze relatie stopte ik even met m’n werk in de pornoindustrie, omdat hij niet wilde dat ik ‘zo’n type meisje was’. Bovendien moest ik twee kinderen opvoeden.



Ik heb uiteindelijk voor m’n carrière gekozen in plaats van de liefde. Daar heb ik heel veel verdriet van gehad. Ik heb mezelf toen beloofd nooit meer zoveel pijn mee te maken. M’n kinderen vinden het niet erg wat ik doe, en m’n nieuwe vriend is m’n baan gaan waarderen, ook al heeft hij zelf een hele normale baan. Hij helpt zelfs soms m’n films te monteren en we maken af en toe amateurvideo’s samen. Hij staat heel erg open voor dat soort dingen.”

Dit artikel verscheen eerder op VICE Duitsland.