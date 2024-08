Pornosterren onthullen de geheimen achter enorme cumshots

Eén van de belangrijkste kenmerken van de moderne porno is het grote, plakkerige prijsschieten — het glorieuze einde van mainstream pornofilms bestaat meestal uit een met sperma ondergespoten persoon. Foto’s van dat kleverige moment zijn de grootste reclame voor deze films. Door de grote hoeveelheid sperma lijken de leveranciers van deze ladingen ware spermakanonnen. Je zou bijna denken dat het nep is – en dat is het ook.

Al sinds de tijd dat porno nog vooral in tijdschriften stond, gebruiken fotografen ‘nepsperma’ om kunstmatige cumshots na te bootsen. Het is gewoon een stuk betrouwbaarder dan continu vertrouwen op het mannelijke talent om de juiste hoeveelheid op de juiste plaats te krijgen. Het betekent ook dat een producer voor of na de echte scène zijn promo-cumshots kan laten schieten. Sommige fans zullen dit misschien als verraad zien, omdat het shot daardoor minder authentiek wordt of omdat de integriteit van een bepaalde fantasie wordt bevlekt. Maar binnen de industrie is nep-sperma nu eenmaal een gegeven. “Het is niet iets waar ik mee bezig ben op het moment dat ik word besproeid met zaad,” vertelt pornoster Lily Lane.

Nep-sperma wordt niet alleen in fotoshoots, maar ook in gefilmde scènes gebruikt. Een regisseur gebruikt trucage (of een realistische dildo met een pomp) om het te doen lijken alsof de mannelijke acteur eigenlijk stralen van nep-sperma schiet, als hij eigenlijk gewoon niet kan klaarkomen — een soort verzekering voor het prijsschieten. Dezelfde technieken worden gebruikt bij creampies en fetisjfilms waarin met sperma wordt gespeeld. Ook gebruiken pornoacteurs ze bij livestreams.

Buiten de porno-industrie om, zijn er ook fetisjisten die nep-sperma zoeken voor persoonlijk gebruik. Mensen die willen klaarkomen, maar dat niet kunnen — vrouwen die anderen willen neuken met dildo’s of mannen met een erectiestoornis — kopen ook nep-sperma. En er is natuurlijk een kleine markt aan mensen die nep-sperma kopen voor grappen, stunts en erotische mainstream films. “Ik was vroeger de art director voor een horror-productiebedrijf,” vertelt pornoacteur Olive Glass. “We moesten toen de hele tijd nepbloed en -sperma gebruiken.”

Nep-sperma is overal, als je weet waar je moet kijken. Het begint ook steeds populairder te worden, zegt Sherri Shaulis, een seksproduct kenner bij Adult Video News.

Er zijn verschillende opties voor degenen die geïnteresseerd zijn in nep-sperma. Deze variëren van professioneel spul tot doe-het-zelf niveau. Volgens het internet, is de meeste nep-sperma methylcellulose, een gel-achtige vloeistof die ook wordt gebruikt in behangplaksel. Maar bijna elke pornoster vertelt me dat ze gezichtsreiniger gebruiken.

“Het ziet er precies uit als sperma,” zegt penismodel Johnny Sins. “Maar het smaakt niet echt lekker.” Sommige studio’s gebruiken een piña colada mix wanneer pornosterren het “sperma” lang in hun mond moeten houden.

Het is echter nooit een goed idee om zeep of voedingsproducten in een vagina te stoppen. Voor het interne werk, zijn er glijmiddelen die meer op sperma lijken, zoals Cum Lube en Spunk. Magic Money Shot, het bedrijf van Max Huhn, produceert een middel dat “Kum” heet. Hij vertelt dat het de meest overtuigende variant van nep-sperma is. Hij denkt dat de meeste glijmiddelen niet geschikt zijn omdat ze teveel focussen op het zijn van een glijmiddel: iets dat je veilig kan gebruiken tijdens de seks. Hij zegt dat dit product, dat volgens hem het resultaat is van vallen en opstaan, het meest realistische nep-sperma is dat er bestaat — en iets is dat prima is om in iemands mond te schieten. Het bedrijf verkoop ook een “authentieke” versie die ook smaakt als echt zaad.

Huhn zegt dat Kum goed verkoopt. De helft van de verkoop is aan individuele klanten. Dat is niet zo gek, wat het focust zich op hoe het eruitziet en hoe het smaakt. Dat is aantrekkelijk voor fetisjisten die op zoek zijn naar iets dat veilig en overtuigend is.

Voor degenen die hun eigen nep-sperma willen maken, zijn er bijna ontelbaar veel doe-het-zelfrecepten te vinden. (Een paar acteurs vertelden me dat regisseurs en fotografen soms ook die recepten gebruiken als ze geen gezichtsreiniger bij de hand hebben en snel een shot moeten maken.) Pranksite How To Revenge heeft een recept met eiwitten, yoghurt, water, maiszetmeel en een klein beetje zout. Op 18+ forums zijn er andere ei- of yoghurtrecepten te vinden. Sommige raden kokosmelk of kattenmelk aan. Op het internet kun je ook recepten met shampoo, lotions, bloem, babypoeder, gecondenseerde melk of bijna alles uit de supermarkt dat wit en klef is, vinden.

Het probleem is dat al deze doe-het-zelfrecepten niet zonder risico’s zijn, afhankelijk van hoe ze worden gebruikt. Voedselproducten of cosmetica kunnen serieuze problemen veroorzaken als je ze gebruikt op gevoelige plekken zoals de ogen of vagina. En sommige zijn — volgens de fora en pornosterren — überhaupt niet erg betrouwbaar.

Wat je er dan ook mee wil doen, er is een grote kans dat er een nep-spermaproduct of recept is voor jou. We leven echt in een fantastisch, kleverig tijdperk.