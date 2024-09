Pornosterren vertellen over hun bijbaantjes

Vorige week werd de crème de la crème van de Italiaanse porno in het zonnetje gezet op de Italiaanse Porno Awards in Milaan. Het was best een feestelijke gebeurtenis, maar werken in de Italiaanse porno is niet zo glamoureus als het geweest is.



Omdat het door het internet zo makkelijk is geworden om gratis porno te kijken, is het voor veel professionele productiemaatschappijen moeilijk geworden om te overleven. Dat geldt net zo goed voor Italië als voor de rest van de wereld. Er worden minder professionele producties gemaakt en meer amateurs proberen het in de porno te maken. Veel van hen stoppen er na een paar maanden alweer mee, maar degenen die blijven hebben vaak een tweede baan nodig om de huur te kunnen betalen.

Om erachter te komen hoe het is om rond te komen als Italiaanse porno-acteur, benaderde ik zes grootheden tijdens de Awards in Milaan.

Luca Ferrero

VICE Money: Ha Luca! Waarom heb je besloten om de porno in te gaan en wanneer was dat?

Luca Ferrero: Dat was ergens in 2013. Het was een moeilijke tijd voor mij en mijn familie omdat mijn vaders bouwbedrijf failliet ging. Om bij te verdienen werkte ik als ober. Toen ik met een vriend op vakantie was in Boedapest ontmoette ik porno producent Mario Selier. We dronken een kop koffie en hij vroeg me of ik het niet een keer wilde proberen. Ik had er nog nooit over nagedacht om porno-acteur te worden. Maar mijn auditie ging goed en zo is het begonnen.

Maar je bleef er andere baantjes naast doen?

Ja, omdat de films waar ik in speelde slecht betaalden en ik heel weinig ervaring had. In sommige gevallen moest ik zelfs gratis werken. Dat gebeurt — ik ken zelfs een hoop mensen die ervoor betalen om in een pornofilm te mogen spelen. In Italië is het lastig om in het landelijke pornowereldje te komen en daar te blijven, omdat er gewoon niet zoveel films worden gemaakt. Ik bleef dus werken als ober en hielp mijn ouders in de supermarkt die ze net hadden geopend. Nu werk ik voor XTime, een van de grootste pornobedrijven van Italië. Als je ziet hoe moeilijk het is om het in deze sector te maken kun je zeggen dat ik geluk heb gehad.

Toen je als ober werkte, wisten je collega’s en gasten van je andere baan?

Ja, iedereen in mijn woonplaats Riva Ligure wist het meteen toen ik mijn eerste auditie had gedaan. Ze waren nieuwsgierig, maar ook respectvol. Ik had niet het idee dat mensen anders naar me gingen kijken. Vrouwen herkenden me maar er gebeurde niets geks — ik was al getrouwd voordat ik in de porno ging werken. Als iemand iets bij me wil proberen dan zijn het meestal mannen, trouwens. Ze benaderen me via het internet en nooit face to face.

Kun je er als aspirant porno-acteur in Italië op rekenen dat je het ooit full time kunt gaan doen?

Dat is heel lastig. Er zijn zoveel amateurs die er alles voor zouden doen om in een professionele pornofilm te mogen spelen. Omdat zoveel mensen het willen zijn de lonen gedaald. Het is een moeilijke tijd, vooral in Italië. Als je het hier wil maken moet je echt talent hebben en een gigantische lul. Anders zul je hamburgers moeten gaan bakken om bij te verdienen.

Cristina Miller

VICE Money: Cristina, wat doe je voor werk?

Cristina Miller: De afgelopen acht jaar verzorgde ik de kwaliteitscontrole bij een plasticfabrikant. Daar begon ik bijna meteen mee nadat ik vanuit Colombia in Italië aankwam, en ik vind het leuk werk.

Hoe werd je dan porno-actrice?

Ik werkte eerst als model. Op een dag vroeg mijn man of ik geen interesse had om porno te gaan doen, want hij dacht dat mijn looks en lichaam daar perfect voor waren. Ik was daar wel in geïnteresseerd en het duurde niet lang voordat ik een productiebedrijf had gevonden en mijn eerst scène opnam. Inmiddels werk ik ook met een Amerikaanse producer.

Weten je collega’s in de fabriek dat je dit doet?

Niet echt. Op het werk weten alleen twee heel goede vrienden ervan. Ze volgen mijn Facebookpagina en weten het als ik weer een nieuwe film uitbreng. De anderen vertel ik daar niet over.

Max Cavallis

VICE Money: Hi Max! Hoe belandde jij in de porno?

Max Cavallis: Ik begon in oktober 2015, via een casting agent. Het was altijd al een geheime droom van me geweest, maar ik had er nooit de goede contacten voor. Zelfs op pornobeurzen is het lastig om producenten tegen te komen die op zoek zijn naar nieuwe acteurs. Maar uiteindelijk ontmoette ik deze casting agent en zij hielp me op weg.

Wat deed je toen voor werk?

Toen ik begon werkte ik als schoonmaker voor een bedrijf dat allerlei gebouwen beheerde. Nu ben ik werkloos en zoek ik iets nieuws.

Dus je verdient niet genoeg in de porno om jezelf financieel te onderhouden?

Niet echt, er is te veel concurrentie en te weinig werk. Het is nu onmogelijk om het als acteur in Italië te maken. Je moet echt ongelooflijk veel geluk hebben en een productiebedrijf vinden dat je een contract geeft voor een paar jaar. Freelancers, en dat zijn de meesten van ons, moeten meerder bijbaantjes nemen om een beetje financiële stabiliteit te krijgen.

Heidi Cassini

VICE Money: Heidi, jij zat al in de porno in een tijd dat het internet de sector nog niet zo had veranderd. Had je toen een bijbaan, of zat je full time in de porno?

Heidi Cassini: Het was toen heel anders. Porno was veel lucratiever dan nu. Er waren minder acteurs en het waren allemaal professionals. Ik begon eraan nadat ik jaren in het theater, film en televisie had gewerkt, maar ik kon beide carrières tegelijk doen.

Hoe deed je dat dan? Keken je collega’s buiten de porno niet raar tegen je aan?

Nee, ik kreeg nooit dat stempel. Ik had het geluk dat ik intelligente mensen om me heen had, die mijn professionele kwaliteiten als gastvrouw of actrice nooit in twijfel trokken omdat ik in de porno zat.

Je bent een van de organisatoren van de Italiaanse Porno Awards — hoe is het tegenwoordig voor acteurs om in de porno te werken?

Maar weinig mensen weten het te maken en er hun brood mee te verdienen. De meeste mannelijke acteurs geven het al na een jaar op. Vrouwen werken vaak als stripper en kunnen zo wat bijverdienen. Veel amateurs denken dat het een makkelijke manier is om geld te verdienen — ze raken al snel ontmoedigd als het niet zo uitpakt als ze gehoopt hadden. Vroeger deden mensen porno omdat ze het echt wilden, dat je er geld mee kon verdienen was een bonus.

Sebastian Bonometti

VICE Money: Hallo Sebastian, wat doe je voor werk naast de porno? Sebastian Bonometti: Ik ben personal trainer op sportscholen en ik heb nog wat kleine baantjes. Ik begon in 2002 met strippen en daar heb ik wat prijzen mee gewonnen. Daardoor ben ik uiteindelijk in de porno terechtgekomen.

Herkennen ze je in de sportschool?

Ja, en dan kijken ze meteen anders tegen me aan. Er waren mensen die op een wanhopige manier probeerden om vrienden met me te worden, of ze bieden me geld om seks met me te hebben. Gasten doen er altijd wel relaxed over. Vrouwen kunnen er nog wel moeilijk over doen als er anderen bij zijn, maar als je er met ze onder vier ogen over praat dan is het heel anders.

Marika Vitale

VICE Money: Je zit nog maar net in de porno, Marika. Wat deed je hiervoor?

Marika Vitale: Ik heb zoveel verschillende baantjes gehad — als kapster, als verkoopassistent in een speelgoedwinkel — heel normale baantjes. Maar om eerlijk te zijn wilde ik altijd al porno doen. Jenna Jameson was mijn idool, ik wilde net zo zijn als zij. Op een gegeven moment kon ik aan de slag als lap dancer, en een paar jaar later kon ik de overstap maken naar hardcore porno.

Kun je wel zonder bijbaantje als je in de Italiaanse porno werkt?

Nauwelijks. Je kunt proberen om in het buitenland te gaan werken, in Praag bijvoorbeeld, Boedapest of Los Angeles, maar in Italië is het heel lastig. Vroeger waren er nog grote Italiaanse producties, maar die tijd is echt voorbij. En de weinige films die nog worden gemaakt leveren heel weinig op.

Had je dat verwacht toen je eraan begon?

Ik dacht dat het veel lucratiever en makkelijker zou zijn. Fans denken dat dit baantje alleen maar om de fun en het geld draait, maar dat is niet zo. Ik weet niet hoe lang ik dit nog kan blijven doen. Hoeveel ik er ook van hou, ik moet wel de huur kunnen betalen. Ik hoop dat ik iets heel anders kan gaan doen als ik er ooit mee ophou.

Het auteursrecht op de foto’s ligt bij de geïnterviewden.

