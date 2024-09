Portretten van mensen die ik leerde kennen op ‘alternatieve’ sekssites

Alle foto’s door Joshua T Gibbons

Het nieuwste project van de Britse fotograaf Joshua Gibbons onderzoekt de groeiende populariteit en acceptatie van “alternatieve” seksuele levensstijlen in Engeland, en de rol die het internet daarin heeft gespeeld. En die rol is natuurlijk erg groot: voordat er websites waren die bijvoorbeeld rubberfetisjisten met elkaar in contact brengen, was het lastig voor mensen om hun seksuele interesses te verkennen, of anderen te ontmoeten die dezelfde voorkeuren hadden.

Voor het project Sex Site zocht Josh contact met mensen op een aantal alternatieve sekssites en social-mediaplatforms, en bezocht hij ze thuis om een portret te schieten en – in sommige gevallen – de berichtjes te verzamelen die ze via deze sites hadden gekregen en gestuurd. Ik sprak met Josh over het project.

VICE: Hoe koos je wie je wilde fotograferen voor dit project?

Joshua Gibbons: In eerste instantie had het vooral te maken met wie ik zover kon krijgen om mee te doen. Ik heb eerst zo’n zes tot negen maanden op deze sites rondgekeken, en een soort databank opgebouwd – al klinkt dat nogal kil. Ik moest het vertrouwen winnen van mensen en verder bepalen wie ik interessant vond voor het project. Voor mij waren dat vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar, en mensen met een interessante achtergrond.

Hoe heb je de onderwerpen benaderd? Wat waren dingen waar je tegenaan liep?

Ik ben vanaf het begin erg duidelijk geweest over mijn bedoelingen. Op dit soort websites zijn mensen vaak erg argwanend, en dat is natuurlijk ook terecht. Ik wilde niet dat iemand het gevoel zou krijgen dat ik ze misleid had. Ik was er heel open over, en de reacties waren soms wel gemengd. Sommige mensen hadden zoiets van: “Top, ik sta echt achter wat je doet en wil graag meedoen,” en anderen hadden zoiets van: “Ik begrijp niet helemaal wat je wil. Je wil bij mij thuiskomen en foto’s van me maken? Wat moet ik dan doen?” Dan zei ik dat ik hen gewoon wilde fotograferen terwijl ze de afwas deden of zoiets, en waren ze soms heel gepikeerd of wantrouwig. Dat was eerst wel een obstakel, om mensen ervan te overtuigen dat ik niet een of andere gek was.

Waarom heb je ervoor gekozen om alleen mensen met “alternatieve” sekslevens te fotograferen?

Ik denk dat we allemaal een – al heb ik een hekel aan deze term – maar dat iedereen een “vanille” seksleven heeft. De websites die ik voor dit project heb gebruikt richten zich op “alternatieve” seksualiteit, hoewel ik ook niet dol ben op die term. Ik was niet zozeer geïnteresseerd in wat deze mensen precies uitspoken op seksgebied, maar meer in de huiselijke aspecten van hun leven – om te laten zien dat als je een latexfetisj of voorliefde voor buitenseks hebt, je ook gewoon een mens bent. Het is gewoon iets dat je graag doet.

Waar komen die berichtjes naast de foto’s vandaan?

Sommige zijn berichtjes die ik persoonlijk heb gekregen. Toen ik op zoek was naar mensen had ik profielen aangemaakt op verschillende sites, en heel expliciet daarin gezet waarom ik op die sites zat. Een van de dingen die je veel ziet op dit soort profielen is dat erboven staat “lees alsjeblieft mijn omschrijving voordat je me een berichtje stuurt” – maar veel mensen lazen mijn profiel niet. Ik kreeg aardig wat behoorlijk opdringerige berichten van mannen. Maar een deel van de berichtjes zijn ook naar de deelnemers gestuurd door andere mensen.

Wat ben je verder van plan met deze serie?

Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik wil ze wel graag tentoonstellen. Ik zou er graag mee naar een paar Europese steden gaan. Ik heb het gevoel dat we in Engeland in een interessante periode zitten met de Brexit en onze politieke situatie. Ik zou de rest van Europa graag laten zien dat we niet zo vreemd of geïsoleerd zijn, en ik wil vooral de menselijkheid van deze specifieke Britse subcultuur laten zien.

