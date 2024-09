Portretten van Berlijnse clubgangers na een lange nacht stappen

In de serie The Aftermaths portretteer ik mijn vrienden op het moment dat ze na een of meerdere slapeloze nachten de club verlaten. Ik heb ze over een periode van ongeveer een jaar gefotografeerd, meestal tussen een uur of tien ’s ochtends en twee uur ’s middags in Berlijn.

In deze momenten van intense vermoeidheid komt er iets puurs naar boven. Tegenwoordig hebben we allemaal een duidelijk idee van onze identiteit, gevormd door de maatschappij waarin we leven. In deze momenten van uitputting zie ik iets echts, zonder beperkingen en verwachtingen. Dat probeer ik te vangen.

Mijn vrienden zijn allemaal opmerkelijke mensen. Ze zijn dapper genoeg om zichzelf te uiten op een manier die er voor het ongetrainde oog misschien kwetsbaar uitziet. Ik denk dat ik het nooit zat zal worden om hen te fotograferen.

