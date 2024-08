Portretten van bezoekers op de Roze Zondag van Kwaku Festival

Tijdens Pride 2018 lees je bij ons extra veel verhalen over mensen uit/van het hele lhbt+-spectrum. Klik hier voor alle artikelen van Onder de gaydar.



Gisteren werd het lhbtschap flink gevierd op de roze zondag van het zomerfestival Kwaku. Tevens betekende de vrolijke, kleurrijke dag het startschot voor het Pride-seizoen. Op het – volgens de website – grootste black gay evenement van Europa werden twee podia gehost door verschillende draghouses, werd er een lezing gehouden over wat het betekent om zwart, queer en transgender te zijn en stond de kraam van respect2love, de organisatie voor queer jongeren met een biculturele achtergrond, geheel in het teken van regenboog. Iedereen mag zichzelf zijn, was de boodschap.



De bara’s vlogen over de toonbank en er stonden beroerd lange rijen voor de schaafijskraam. Het was immers weer om je kortste glitterpak aan te trekken, je snoet vol te stoppen met snacks en verkoeling te zoeken.

Roos Pierson ging erheen om de bezoekers op de foto te zetten: