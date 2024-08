Portretten van de allerlaatste popcornpoffers in de kelders van Belgische cinema’s

De bioscoopketen Kinepolis heeft al jarenlang een geheimpje in haar kelders zitten: een bakker die in z’n eentje, met behulp van een geheim recept en een gigantische popcornmachine, kilo’s popcorn per dag maakt. Het resultaat is zo heerlijk dat 99 procent van de bioscoopbezoekers in België standaard met een familiezak popcorn de zaal binnen wandelt. Het eerste wat je dan ook ziet als je de cinema binnen loopt, is een gigantische muur gevuld met bakken zoete en zoute popcorn in alle mogelijke formaten.

In april startte Kinepolis met een testproject dat die popcornpoffers overbodig zou kunnen maken. “Voor het eerst komt de popcorn in onze filialen in Brugge, Kortrijk en Oostende niet van onze eigen bakkers, maar uit een fabriek,” vertelt Emmy Deneckere van Kinepolis Brugge me. “We hadden een hele tijd geleden al geprobeerd om net als in Nederland te werken met fabriekspopcorn, maar die was te taai en dat werkte niet. Nu hebben we een fabriek gevonden die onze receptuur gebruikt en de gemaakte popcorn vacuüm verpakt levert op dezelfde manier zoals we dat nu doen. Voorlopig hebben we van bezoekers nog geen negatieve reacties gekregen.”

Simon, die vergeten was dat we zouden langskomen met een camera en een gigantische studentenkater had.

Dat is volgens haar alleen maar goed nieuws: “De bakkers hebben een vreselijke baan. Ze staan urenlang in hun eentje ergens achterin het gebouw waar nog net een gaatje vrij is voor de machine, en aan het eind van hun shift moeten ze nog twee uur schoonmaken.”

Toen ik zelf als student in de cinema werkte, was de popcornkelder – ondanks het feit dat die inderdaad een kleine zweethel was – de plek bij uitstek waar je als hostess heenging om stiekem eventjes te chillen tijdens je shift. Iedereen wist dat Mohammed er onder het luide gedreun van Arabische muziek popcorn stond te bakken, en altijd in was voor een praatje of een wedstrijdje wie de meeste zakken popcorn naar de berging kon dragen. Omdat het erop lijkt dat dit tijdperk gaat eindigen, en de popcornpoffers het verdienen om voor de verandering eens in de spotlight te staan, gingen we langs bij een paar van de laatste poffers in België.

SIMON (24), Gent

MUNCHIES: Hey, Simon. Popcorn bakken is jouw studentenjob, begrijp ik?

Simon: Ja. Ik werk al vier jaar lang gemiddeld twee dagen per week bij Kinepolis, waarvan een dag als bakker en eentje als host. Tijdens vakantieperiodes kan het gebeuren dat ik dagelijks ingeroosterd sta om popcorn te maken.

Als je dit werk al vier jaar doet, moet het wel een hele chille studentenbaan zijn.

Voor mij is het ideaal. Ik mag gratis naar de cinema! En ik hou van eten. Dit hok is de enige plek hier waar je iets kan doen met koken, al is het in een erg eenvoudige vorm. Dat het simpel is, vinden veel mensen saai. Ik niet. Ik luister naar muziek of naar een audioboek, en als het druk is op school doe ik hier wat huiswerk.

Heb je daar tijd voor?

Iedereen die hier werkt heeft een ander systeem. Ik doe in het eerste half uur al mijn voorbereidende werk, zoals zakken mais klaarleggen en etiketten met de houdbaarheidsdatum invullen. Op die manier heb ik in de drie à vier minuten dat een lading popcorn aan het bakken is helemaal niks te doen, en tijd genoeg om artikelen te lezen voor mijn thesis of om leerstof voor een examen te herhalen. Dat lijkt niet veel, maar we bakken op normale werkdagen dertig tot vijftig zakken. Dertig keer drie minuten is al anderhalf uur. Op drukke dagen, zoals in de kerstvakantie, tikt onze target gemakkelijk de zeventig aan. Reken maar.

Wat was je ergste werkdag ooit?

Toen ik een kater had en verrassend veel moest bakken. Met een zwaar hoofd in een kamer van dertig graden boven een bak zoute popcorn staan die ervoor zorgt dat je nog verder uitdroogt, is niet het meest aangename gevoel. De drie tot vier minuten wachttijd lijken ook een stuk trager te gaan. Dat is zuur.

En je leukste werkdag?

Leuk is een groot woord. Ik voelde me wel voldaan toen ik in één dag tijd 101 zakken popcorn gebakken had. In het logboek kan je terugkijken tot 2013, en niemand heeft ooit zo veel gebakken in één shift. Daarmee ben ik recordhouder: de popcornkoning! Het gaf me ook een soort heldendaadgevoel. Zo van: als ik er niet was geweest die dag, zouden al die mensen geen popcorn gehad hebben bij hun film.

Wat zijn de spannendste dingen die al in de popcornkelder van Gent gebeurd zijn?

Geen meisjes die spannende bezoekjes komen brengen, geen bakker die betrapt wordt op het mee naar huis nemen van popcorn. Geen idee, er zijn veel mogelijkheden maar er gebeurt vrij weinig. Er was wel eens een gast die vergeten was zijn afzuiger aan te zetten, en na een paar uren hing er gigantisch veel rook in de garage en overal in het gebouw rook het naar popcorn. Dat is gevaarlijk, dus spannend?

Hoe ga je later op deze job terugkijken?

Ik denk dat de geur en smaak van verse popcorn me altijd bij zal blijven. Als je een zak van de supermarkt opentrekt, ruikt dat toch anders en het smaakt naar karton. Ik vind het concept van verse popcorn maken in de bioscoop prachtig. Als popcorn van de fabriek komt, gaat er toch iets verloren van de versheid en kwaliteit, vind ik. Mensen die hier komen betalen veel geld voor hun popcorn, dus ze moeten ook een goed product krijgen. Ik bedoel, als je uit eten gaat wil je toch ook geen stuk vlees van de supermarkt?

Als laatste: ik kende een jongen die acht zakken popcorn kon dragen. Hoeveel kan jij?

Wow. Ik kan er zes. Acht? Dat is echt wel veel. Wat een legende! Ik ga het ook proberen.

CAROLINE (31), Brussel

Hoi Caroline, hoe lang doe je dit werk al?

Caroline: Zeven jaar. In rustige periodes help ik ook weleens met de schoonmaakploeg, maar ik bak vooral popcorn.

Heb jij ook vrienden die willen dat je gratis popcorn voor ze meeneemt?

Ja, maar dan koop ik zo’n zak ter grootte van een vuilniszak voor ze. Vorig weekend kocht ik er nog twee voor een verjaardagsfeestje. Het is voor personeel niet duur en je vult er dertig man mee.

Het kan weleens saai zijn, helemaal alleen in de kelder. Hoe entertain jij jezelf?

Ik luister naar de radio, heel luid. Het kan inderdaad saai zijn omdat je altijd hetzelfde doet, maar studenten, collega’s en bazen komen weleens een praatje maken, dat is wel fijn.

Doen hier ook grote verhalen de ronde over bakkers die naam hebben gemaakt door een record te breken of dingen te doen die eigenlijk niet mogen?

Nee. Er is wel een student die altijd snoeiharde metal draait, zonder oortjes. Het maakt een hels lawaai. De schoonmaakploeg wordt er helemaal gek van.

Jij doet dit werk fulltime. Stoor je je weleens aan al die studenten die hier een dagje per week komen bakken?

Mijn vreselijkste shift ooit was nadat ik terugkwam uit ziekteverlof. Een student had in mijn plaats gepopt, ik had de kelder nog nooit zo vuil gezien. Overal lag popcorn, de machine was aangekoekt. Ik moest drie uur schoonmaken voordat ik kon beginnen met bakken.

Heb je weleens een stomme fout gemaakt?

Ik heb af en toe een hele lading popcorn laten aanbranden, bijvoorbeeld door te vergeten om olie in de machine te doen.

Wat ga je missen aan deze baan als je het niet meer doet?

De sfeer. Er werken hier in principe alleen maar jonge mensen. Daardoor krijg je niet te maken met bazen die uit de hoogte doen. Het is gewoon gezellig.

TIM (29), Gent

Hoe lang bak jij al popcorn?

Tim:Ik werk al acht jaar bij Kinepolis, waarvan drie jaar als bakker. Elke dinsdag en woensdag.

Eerlijk zeggen: hoeveel popcorn heb je in je carrière al in je mond gestopt?

Nul. Ik vind popcorn echt goor. De geur zit in mijn neusgaten vastgeroest. Ik begrijp niet hoe het kan dat Belgen er zoveel van kunnen eten. Wat je eet is lucht met suiker, en je krijgt er nog meer honger van. Misschien ben ik daarom een goeie werknemer, omdat ik niet de helft opeet.

De toolkit van elke poffer

Hoe is het om de hele dag alleen in een kelder te staan?

Het is vermoeiend: een hele dag rechtstaan, een target moeten halen, telkens wachten tot je popcorn klaar is, niemand hebben om tegen te praten en je in de zomer kapotzweten. Ik hou het alleen vol omdat ik zorg dat ik onophoudelijk bezig blijf, zodat de tijd sneller gaat. Bijvoorbeeld: terwijl de popcorn bakt vul ik stickers in, knoop ik afgekoelde zakken popcorn dicht, ga ik zakken stapelen of veeg ik gemorste popcorn op. Zo heb ik aan het eind van de dag minder werk, en geen plakvloer om schoon te schuren.

Je popcornkelder is strak georganiseerd!

Goed stapelen is belangrijk, om ervoor te zorgen dat het geen warboel wordt. Ik begin vanuit een hoek en ga dan de hele kamer rond. In de kerstvakantie moeten we zoveel bakken dat dit kamertje vol staat en we in de keuken verder moeten gaan. Vroeger bewaarde ik het stapelen tot het einde van de shift, maar dat is vragen om problemen. Na een tijdje is het eerder sleuren dan dragen.

Wat is de grootste blunder die je ooit hebt begaan?

Mijn verantwoordelijke is me ooit komen halen omdat ik water in de ketels had gedaan zonder het apparaat uit te zetten. Ze waren volledig verbrand en ik moest urenlang schrobben. Een andere beginnersfout is de zak niet genoeg oprollen voordat je ze vasthangt aan de popcornmachine, waardoor alle popcorn op de grond valt. Je moet de randen dik genoeg oprollen, dat is de truc.