Portretten van de kunstzinnigste bezoekers van heel ADE

ADE is het grootste dance-evenement van de wereld. Zo groot zelfs, dat het over de stadsgrenzen van Amsterdam heen klotst, en ook in Zaandam voet aan de grond krijgt. In het HEM werd gisteren gevierd dat Nicolas Jaar de installatie Retaining the Energy, but Losing the Image naar Zaandam heeft gebracht.

De installatie zou je kunnen omschrijven als een zintuigelijke ervaring, waarbij licht en geluid samenkwamen en je ruimtelijk bewustzijn werd geprikkeld. Dat klinkt misschien enigszins zweverig, maar dat is ook eigenlijk precies wat je van Jaar kon verwachten.

De première van Retaining the Energy, but Losing the Image trok gisteren waarschijnlijk de meest kunstzinnige types die je op ADE gaat tegenkomen. Chris & Marjan waren erbij om hen op de foto te zetten. Check de portretten hieronder.