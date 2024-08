Portretten van de laatste strijders

Als je een ochtendmens bent, stond je vanmorgen waarschijnlijk fris en fruitig op en las je nog even een krantje voordat je je açaíbowl naar binnen lepelde om fluitend de deur uit te gaan. Als je – net als ik– een grafhekel hebt aan ochtenden, moest je jezelf waarschijnlijk uit bed sleuren. Een derde optie is dat je vanochtend uit De School kwam gestrompeld – die tijdens ADE zestig uur open was.

Het feest begon vrijdag om 23.00 uur en eindigde deze middag om 11.00 uur. De zon schijnt, de vogels fluiten en ik zou bijna willen dat ik ook een ochtendmens was. Tot de deuren openen van De School en de laatste clubgangers de echte wereld weer betreden. Ik schoot portretten van ze, en vroeg ze hoe lang ze het vol hebben gehouden.

Janeth (23), heeft het 25,5 uur volgehouden

“Ik heb van woensdag tot zaterdag gewerkt als doorhost en na even slapen ben ik gelijk doorgegaan naar De School. De avond was fantastisch. Op een gegeven moment moest ik tijdens het dansen zo nodig plassen, maar ik kon gewoon niet weg van de dansvloer, zo goed was de muziek.”

Ezra (27), heeft het 25 uur volgehouden

“Normaal gezien vier ik ADE van woensdag tot maandag, maar donderdag zijn mijn verstandskiezen getrokken, dus ik heb het dit keer wat rustig aan gedaan.”

Iris (25), hield het 15 uur vol

“Het was een legendarische avond, en ik voel me nu nog steeds fris. Misschien is dat omdat ik steeds om de drie uur iets gegeten heb. Ik zorg goed voor mezelf tijdens het uitgaan.”

Djamel (25), was 18 uur lang in De School

“Ik ben al van dinsdag aan het feesten. Ik was vrijdag op Is Burning, sliep enkele uurtjes, en daarna was ik doorhost bij Breakfast Club. Daarna heb ik bij mij geafterd en om twee uur ‘s nachts ging ik naar De School tot drie uur ‘s middags. Toen ben ik naar huis gegaan om een dutje te doen en om zes uur vanochtend stond ik er weer. Nu ga ik nog eventjes afsauzen.”

Jerom (21), heeft 38,5 uur gefeest

“Ik was hier op vrijdag om twee uur ‘s nachts tot zaterdag elf uur ‘s avonds. Daarna heb ik acht uur heerlijk geslapen, gegeten, mezelf even verzorgd en zondag om zes uur ‘s avonds ben ik teruggekomen. Het is hier gewoon te leuk.”

Baas (23), was 10,5 uur in De School

“Vanavond was een goede avond: goeie crowd, goeie line-up. Toen de kelder dichtging, stond iedereen met de handjes in de lucht, klaar om te feesten. Dat werd wel verkloot, omdat de muziek wat te sloom werd.”

Rosa (20), heeft het 7,5 uur volgehouden

“Ik ben om vier uur vanochtend vanuit Rotterdam gekomen om aan te schuiven in de rij. Ik hoefde maar drie kwartier te wachten, wat me erg meeviel, aangezien sommigen zes uur in de rij hebben gestaan.”

Hakan (24), hield het na 18 uur voor gezien

“Ik kom uit Berlijn en hier uitgaan is veel beter: de mensen zijn namelijk echt veel leuker.”

Stavroula (28), was een respectabele 31 uur in De School

“Ik heb reservekleren meegenomen, ik poets m’n tanden en was m’n gezicht om de paar uur in de club, waardoor ik me nu nog steeds erg fris voel.”

Marcus en Toby (19), waren 7,5 uur in De School

“De School is fantastisch. We komen uit Australië en daar sluiten de clubs al om 03.00 uur, omdat Australiërs er te vaak een zootje van maken. Dat komt volgens mij een beetje door onze Britse roots.”