Portretten van de queerste ADE-bezoekers

Wie denkt dat het publiek van ADE voornamelijk bestaat uit mensen die voldoen aan de saaie heteronorm heeft het goed mis. Sexyland stond zaterdag namelijk helemaal in het teken van queers en de lhbt-gemeenschap op het feest Sexy Mess. Het werd georganiseerd door VibeLab, House of Yes en Club ChUrch. Nou, dan kun je er wel van uitgaan dat het een bonte boel was.

De avond begon met een aantal performances en vanaf een uurtje of één werd het dak eraf gesloopt door dj’s Carlos Valdes en Tom Trago. Fotografen Chris & Marjan legden de allerqueerste bezoekers vast. Check hieronder de foto’s: