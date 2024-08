Portretten van jongeren in de mengelmoes van Marseille

Het originele artikel verscheen eerder in The New Fashion Rebels Issue van i-D, nr. 352, zomer 2018.

“Ik voel me aangetrokken tot havensteden. Er is altijd iets speciaals te vinden wat toeristen niet zien, of niet willen zien. Ik raak geïntrigeerd door de plekken die buiten het bereik van de toeristen liggen. Door de mensen die op deze plekken leven, en vooral door de jongvolwassenen die in deze stedelijke omgevingen wonen, en die vergeten lijken te worden door de overheid. Het gaat over hun schoonheid ーdie voorbijgaat aan genderーen de manieren waarop ze deze plekken vormgeven. In Marseille is dat het Felix Pyat-gebied, een van de gevaarlijkste en armste regio’s van Europa. Het ligt ten noorden van de stad, ver weg van de zee en de toeristen. Het deed me denken aan Scampia in Napels, ook ver uit het zicht van de massa en de kust. Op deze plekken, waar de tijd langzamer voorbij lijkt te gaan, vind ik altijd individuen die contact willen leggen. Deze ontmoetingen herinneren me aan de manieren waarop mensen op elkaar lijken, en de manier waarop ze een impact kunnen hebben op elkaar. Mijn projecten duren altijd lang; ik verhuis naar een plek en maak het echt mijn thuis. Ik kan iets alleen vastleggen als ik het leven ook echt zelf kan ervaren. Tijdens mijn verblijf in Marseille trainde ik een sportschool; daar maakte ik vrienden, maar ook een paar vijanden, onder de vechters waarmee ik trainde. Doordat ik veel en intensief trainde liep ik een spierscheuring op, waardoor ik amper kon werken. Die dagen bracht ik door met vrienden ーen hun zes dochtersー uit Milaan, die me op kwamen zoeken. Ik hoop dat mijn foto’s de diversiteit en gelijkheid laten zien waar Marseille voor staat. Nu ik de stad wat beter ken, heb ik het gevoel dat ik dat kan zeggen, zonder het te versimpelen. En van de mensen die ik vastlegde weet ik zeker dat ze anderen nog wat kunnen bijbrengen – over eerlijkheid, schoonheid, opstaan na mislukkingen, wanhoop, en vechten voor de dingen die je wilt. Je hoeft alleen maar in de ogen van deze fantastische mensen te kijken om dat te zien.” – Valerio Spada

Alle kleding eigendom van Jules en Corto

Antony draagt blouse van The Kooples

Zac draagt trainingspak Valentino, hoed eigendom van het model

Maelyss draagt vest Adidas Originals

John draagt broek van Kenzo

Guillaume draagt alles van Dior Homme

Antony draagt top en jas The Kooples

Melissa draagt trui MSGM, oorbellen eigendom van het model

Guillaume draagt jas en blouse Coach 1941, hoed eigendom van het model

Marin draagt trui Gosha Rubchinskiy, pet eigendom van het model

Marguerite draagt jumpsuit Rag & Bone

Melissa draagt top MM6

Benoit draagt top Kenzo la Collection Memento

Alle kleding van Emma is Adidas

Chris draagt jas van Yohji Yamamoto

Anaïs draagt top, eigendom van het model

Credits

Styling assistent Erika Golcher

Casting Valerio Spada en Michelle Cameron

Productie caminante.fr.

Film scan en verdeling Lorenzo Mascher

Met dank aan Makiavle, Farid, Team Sorel, Luigi and Chiara

Models Jules, Corto, Zac, Maelyss, Antony, Yoram, John, Guillame, Melissa, Marin, Marguerite, Benoit, Emma, Chris and Anaïs.

Dit artikel verscheen eerder op i-D NL.