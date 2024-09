Portretten van mensen die door vuur en vlam gaan voor hete pepers

Een pepertje in mijn eten vind ik lekker, maar als ik overdrijf zit ik de rest van de avond met een glas melk in mijn handen en tranen in mijn ogen. Op het Dutch Chili Fest in Eindhoven eten ze zonder blikken of blozen een hele Carolina Reaper of Moruga Scorpion op.

Het Dutch Chili Fest werd dit weekend al voor de vijfde keer georganiseerd en trekt elk jaar meer dan zesduizend bezoekers. Het is een festival dat helemaal in het teken staat van de chilipeper. Heet eten, grote lappen vlees op de barbecue en een levendige handel in allerlei soorten pepers en hot sauce, dat zie je voorbij komen.

Deze mensen gaan door vuur en vlam voor hun pepers. Waarom heeft dit hete plantje zo’n aantrekkingskracht? Ik vroeg een paar Nederlandse chilifans op het festival wat er nou zo lekker is aan een bek vol vuur, hun lievelingsrecept en wat ze allemaal doen in de naam van chilipepers.

Jan (64)

Alle foto’s door de auteur.

MUNCHIES: Hoi Jan, hoe ben je een chilifanaat geworden? Ik ben er toevallig ingerold, daarvoor kweekte ik cactussen, maar in 1985 kwam er een meid uit Californië op bezoek, en die gaf mij een paar tabasco-zaden. Die kon je hier toen haast nog niet vinden. Die heb ik geplant en zo is het gaan groeien. Van de cactusplantage is nu niks meer over, ik heb iets anders gevonden dat prikt.

Wat is er zo speciaal aan chilipepers? Het is net een drugsverslaving eigenlijk, je bent op zoek naar de ultieme rush, steeds heter en steeds meer. Alleen moet het ook wel lekker blijven, het gaat ook om goed eten.

Geeft het echt zo’n kick? Ik groei de planten zelf en sta er af en toe ook mee op beurzen. Als iemand ons belachelijk maakt, dan geven we die persoon de heetste saus, dan zien ze meteen hoe serieus het kan zijn. Laatst ging er iemand tegen de grond, die moesten we haast terug tot leven wekken. Ik had hem gewaarschuwd, had-ie maar niet moeten provoceren.

Twan (44)

Hoe is jouw liefde voor chilipepers ontstaan? Het begon als een liefde voor eten, en veel bezoekjes aan de Thaise toko in Tilburg. Zo groeide het. Lekker koken of barbecueën met vrienden, en dan doe je daar een paar pepers bij. En dan wil je steeds wat heters erbij.

Wat is de beste manier om op je pepertolerantie te verhogen? Je moet het rustig opbouwen en kijken wat je lichaam aankan, het is echt een langzaam proces waarbij je steeds heter kan gaan eten. Zo kom je ook de smaak en warmte van de peper tegen, het is niet alleen maar heet, er zit ook echt een rijke smaak achter. Sommige pepers geven een kort warm gevoel voorin de mond, anderen blijven echt een warmte afgeven. Bouw het rustig op, als je na elk etentje twee liter melk weg moet werken, is er ook niks aan

Kook je aparte porties voor vrienden die minder heet eten? Jazeker, in één salade gaan een hoop jalapeños, en de andere laten we leeg. Het is heel leuk om groentjes iets te voeren, maar dat kan je ze niet aandoen. Wel eten de meeste vrienden van me ook heet, dus heet koken kan altijd wel goed.

Gaat het ook weleens fout? Ja, zojuist nog. Ik proefde een goede hap hot sauce, en ik moest daarna even gaan zitten. Meestal ruik ik aan de saus, dan weet ik hoe scherp het is, maar m’n neus liet me even in de steek.

Sylvia (27)

Waarom ben jij op dit festival vandaag? Sylvia: Ik kom uit Indonesië en ik ben nu ongeveer twee jaar hier. Ik groeide op met heet eten. We groeiden onze eigen pepers in het dorp. Ik ben hier om goede sauzen en pepers te kopen.

Waarom zijn de pepers zo speciaal? Die hitte geeft een extra dimensie, dat heb je niet echt met andere smaken. Ik kook niet alleen maar heet eten hoor, ik hou ook van gewone maaltijden. Met vrienden kook ik graag wat meer Nederlandse dingen. Toch vind ik eten met pepers erbij het lekkerst.

Mandie (22)

Mandie, volgens je vrienden ben je een echte chilifanaat, hoe komt dat? Ik kom oorspronkelijk uit Finland, mijn vader is een echte chilifan, het is me letterlijk met de paplepel ingegoten. Hij zei vaak: “Hier, neem nog een hapje tabasco, dan kan je eraan wennen.” Normaal is het daar vooral IKEA-eten, je weet wel, gehaktballen en zalm, niet pittig. Daarom is hij ermee begonnen. Hij heeft zijn eigen bedrijfje met hete sauzen.

Kun je er goed tegen? Daarnet was er een kraampje dat mij uitdaagde. “I dare you,” zei die man. Nou, als dochter van een chiliboer moet ik mij wel even bewijzen. Dat was toch iets teveel, ik stond boven de prullebak te kwijlen terwijl mijn vrienden wanhopig naar melk zochten. Ze verkopen geen melk aan de bar, dat kan toch niet? Bier of wodka werkt trouwens ook echt goed tegen de hitte. Volgens mij omdat je dan een andere pijn in je mond krijgt, dat vermindert de eerste weer.

Er zijn hier wel veel mannen, is de chiliwereld een mannenwereld? Een beetje wel. Ach ik hou me wel staande. Ze zeggen vaak: pepers zijn net als vrouwen, erg lekker en heet, maar uiteindelijk levert het alleen maar tranen op.

Olaf (38), Siem (33) en Guus (34)

Jullie hebben allemaal een plantje meegenomen, zijn jullie echte liefhebbers? Siem: Jazeker, dit is m’n nieuwe peper, ik ga hem Johnny noemen want het is een Ring of Fire-peper. Ik weet niet eens hoe heet hij is, maar met die naam moest ik hem wel hebben. Ik hoop alleen niet dat ik na het eten ook een ‘ring of fire’ krijg, als je snapt wat ik bedoel. Het is ook een beetje stoer doen: met vrienden lekker koken en toch elkaar aftroeven. Daarnet hebben we ook eerst lekker samen gegeten, en daarna zijn we echt de heetste pepers gaan eten, dus nu met tranen naar huis. Guus: Het ergste wat ik heb gehoord is van mijn neef, die is chef en kookt ook vaak heet voor ons. Na het koken was hij naar zijn vriendin gegaan en vergeten z’n handen te wassen. Nou je kan wel raden wat er toen gebeurd is. Die had een week geen actie meer hoor. Olaf: We eten ook vaak heet samen, het is echt een ding, het hoort ook bij de rockabilly levensstijl, een biertje teveel, een tattoo waar je spijt van hebt, en iets te heet eten. Ik snap wel dat het populair is in Eindhoven, het is echt een arbeidersstad. Eerst werken, en dan knallen. Het is hier pittiger dan in het noorden van het land.

Julie (35)

Er zijn veel rockers en mensen met bandshirts, is het een rockding om chili’s te eten? Julie: Het is geen slap foodtruckfestival hier. Chili is niet zonder risico, dat maakt het eigenlijk ook wel leuk. Onze halve stamkroeg uit Tilburg is er ook, daar eten we vaak heet. De oprichters van het Chili Fest komen daar ook. Dan komen ze binnen met allemaal nieuwe sausjes en bakt de kroegbaas frikandellen voor iedereen, om de sauzen te testen. Zelf eet ik geen vlees, dus doop ik er maar een pinda in.

Wilbert (44)

Ik zie dat je je eigen sambal maakt. Kweek je de pepers daarvoor ook zelf? Wilbert: Ik ben echt een liefhebber van pittig eten, altijd al geweest. We koken thuis vaak met pepers, en voor de lol zijn we de zaadjes gaan planten. Die groeide uit tot een flinke plant. Dat kun je niet in een keer opeten, dus ben ik er sambal van gaan maken. Het is echt een hobby, ik verkoop af en toe potjes aan vrienden en bekenden. Het is echt geen grote business, ik maak de sambal samen met mijn vrouw aan de keukentafel.

Wat voor soorten sambal maak je? Het is leuk om ermee te experimenteren, laatst heb ik een compleet witte sambal gemaakt. Echt witte pepers zijn lastig om te vinden, maar het lukte. Het was een uitdaging om ook alleen maar witte ingrediënten te gebruiken. De smaak is belangrijk, het is makkelijk om iets heel heet te maken, maar je moet ook goed combinen. Het is echt fijnproeven af en toe.

Guus (29)

Hier deed Guus mee aan de eetwedstrijd van de Heetste hamburger van Nederland.

Jij hebt net de heetste hamburger van Nederland helemaal opgegeten, hoe voelt het? Guus: Het brandt nog steeds. Ik werd toevallig het podium op geroepen omdat ze nog mensen zochten, en dat leek me wel een goed idee. Nou, daar heb ik nu een beetje spijt van, zo heet heb ik nog nooit iets gegeten. Ik wilde eerst nog een Carolina Reaper-plant kopen, de heetste op dit moment, maar na die burger hou ik het denk ik bij mijn Spaanse pepers, die verbouw ik gewoon op mijn dakterras. Het is toch kicken om het zo vers van de plant in je eten te kunnen doen.

Je hebt wel een beetje rood rond je mondhoeken nu, komt dat door die hamburger? Ja waarschijnlijk wel, van echt hete pepers krijg je dikke lippen en een rood hoofd. Ik voel het nu ook nog steeds terugkomen in mijn keel. Ik kan normaal wel tegen heet eten, maar nog nooit is het zo gaan branden.

Elif (26)

Wat is er zo tof aan het Chili Fest? Elif: Het is hier geen lullige eetbeurs waar moeders met dochters hapjes gaan proberen, het is wat alternatiever en stoerder. De sfeer is ook goed. Ik eet sowieso al vaak pittig, dus ik voel me hier wel op mijn plek.

Wat is het heetste dat je vandaag hebt gegeten? Ik had net een hamburger gehaald en vroeg om een beetje meer pit erin. Normaal in een restaurant zit dat wel goed, maar ik vergat even dat ik op een chilibeurs was. Na een paar happen hield ik het niet meer, ik heb de burger weg moeten gooien, ik kreeg ‘m niet op, zo heet was het.

Heb je weleens een echte chilipepercatastrofe gehad? Iedereen die heet eet heeft dat weleens. Een huisgenootje kookt vaak voor ons, maar is daar wat roekeloos in. Ze had heel blij allemaal sausjes en olie van de toko gekocht en gooide het in de pan. Na een paar happen lag de helft van het huis op de grond, eentje moest er zelfs van kotsen. Het bleek een extra sterke peperolie te zijn. Haar eten vertrouwen we nu niet meer helemaal.

Marcello (34)

Ha Marcello, wat heb jij allemaal bij je? Marcello: Ik heb twee chiliplanten gekocht, een vriendin van me is binnenkort jarig, die eet ook vaak pittig, dus dat leek me een goed cadeau.

Eet je zelf ook veel pittig eten? Ik at wel vaak heet eten, maar nu ik een Indische vriendin heb nog meer. Grappig genoeg kan ik er beter tegen dan zij.

Ann (38)

Heb je die sieraden hier gekocht? Ann: De ketting met de peper had ik al, maar ik zocht precies nog een speld. We zijn vanuit België hierheen gekomen, ook voor het eten en de hot sauce. Maar de sierraden zijn tof, ik doe een burlesque act met Mexicaans thema, dus dat komt goed van pas.

Mexicaanse burlesque? Ja een beetje zoals Moulin Rouge, maar dan met Mexicaanse muziek.