Portretten van Namibiërs zoals ze zichzelf graag zien

Fotografen gaan graag naar Afrika om daar foto’s te maken van de lokale bevolking. Veel van hen zijn echter meer op zoek naar een stereotiepe beeld dat ze vooraf al in hun hoofd hebben, en betalen hun modellen om op een manier te poseren die in dat beeld past.

Fotograaf Max Siedentopf woont en werkt in Amsterdam, maar groeide op in de Namibische hoofdstad Windhoek. Na omzwervingen die hem naar onder meer Berlijn en Los Angeles voerden, keerde hij voor zijn nieuwste project terug naar zijn geboorteland, en nam 100 euro (1700 Namibische dollar) mee. In plaats van zijn onderwerpen te betalen om te poseren zoals het hem uitkwam, vroeg hij Namibiërs op de foto te gaan zoals zij dat graag wilden. Ze mochten bovendien zelf bepalen hoeveel Max hen daarvoor zou betalen. De foto’s die Max in Namibië maakte, zijn nu verzameld in het boek Funny Money.

VICE: Hoi Max. Is het model staan voor fotografen een belangrijke bron van inkomsten voor Namibiërs, of is het meer iets dat ze ernaast doen?

Max: Nee, het is niet zo dat het hun baan is, maar er zijn wel mensen die fotografie gebruiken om wat bij te verdienen.

Op je foto’s zie ik sommige mensen die traditionele kleding dragen, en sommige niet. Hoe heb je je modellen geselecteerd?

In Namibië leven dertien etniciteiten naast elkaar. Sommige van hen, zoals de Ovahimba en de Herero’s, dragen traditionele kleding. Veel andere mensen zijn meegegaan met hun tijd. Ik wilde me niet op één groep richten, maar heb geprobeerd om een breed beeld van verschillende Namibiërs neer te zetten.

Waarom heb je mensen zelf een prijs laten kiezen? En waarom denk je dat mensen niet meteen duizend Namibische dollars van je vroegen?

Ik wilde niet over een prijs onderhandelen, omdat dat het proces teveel zou beïnvloeden. Ik wilde geen foto maken voor een prijs die zij te laag vonden, ik wilde een foto maken voor de prijs die zij redelijk vonden. Ik denk dat duizend dollar te ver van hen vandaan staat. Ik denk dat mensen bang waren dat als ze te veel vroegen, het hele verhaal niet door zou gaan en ze met lege handen achter zouden blijven.

Hoe reageerden de mensen als je vertelde dat ze helemaal zelf mochten weten hoe ze poseerden? De meeste modellen kijken blij. Waren ze niet verbaasd?

De modellen reageerden best verschillend. Een paar van hen waren inderdaad wel verbaasd, vooral de Ovahimba. Met hun traditionele uiterlijk zijn ze het wel gewend dat fotografen foto’s van ze willen nemen, maar ik denk dat die mensen vooral foto’s van ‘die mooie traditionele Namibiërs’ willen. Die fotografen hebben vooraf al een beeld in hun hoofd, alsof ze een soort ansichtkaart willen schieten om mee naar huis te nemen. Daardoor krijgen de Himba niet vaak de kans om gekke bekken te trekken als ze gefotografeerd worden. Het duurde even voordat ik aan ze had uitgelegd dat ze helemaal zelf mochten weten wat ze deden, maar toen ze het eenmaal door hadden vonden ze het te gek.

Bekijk hieronder een selectie uit Max’ fotoboek Funny Money, dat je hier kunt kopen.