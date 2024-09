Portretten van pornofanaten op de grootste seksbeurs ter wereld

Mijn vader is de grootste fan van stoomtreinen die je je kunt voorstellen. Als je alle passie die ik voel voor elk persoon en ding waarover ik me gepassioneerd voel neemt, en die bij elkaar optelt, is die hoeveelheid passie misschien een honderdste van de passie die mijn vader heeft voor locomotieven. Ik weet vrij zeker dat hij fysiek en mentaal niet in staat is om zijn aandacht meer dan een paar minuten achter elkaar op iets anders te richten dan stoomtreinen.

Precies hierom heb ik het grootste deel van mijn kindertijd doorgebracht in stoomtreinen, kijkend naar stoomtreinen, of luisterend naar gesprekken over stoomtreinen. Ik denk niet dat we ooit op een vakantie zijn geweest die niet op de een of andere manier om stoomtreinen draaide.

Ik geloof graag dat als mijn vader zou worden gedwongen om te kiezen tussen mij en stoomtreinen, hij mij zou kiezen. Maar ik weet zeker dat hij op z’n minst even zou twijfelen. (Ik voel me er niet schuldig over dat ik dit op internet schrijf over mijn vader, want hij leest dit toch niet. Het gaat namelijk niet over treinen.)

Dit zegt natuurlijk niets over mijn vader of over treinen. Dit is nou eenmaal hoe vaders in elkaar zitten. Ik heb honderden mannelijke fangirls van middelbare leeftijd ontmoet die een gelijksoortige allesverslindende passie hebben, maar die wijden aan sportauto’s, postzegels of doodenge poppen.

En omdat porno iets is waar volwassen mannen van houden, bestaat dit soort man ook in de wereld van porno.

Ik merkte ze een paar jaar geleden voor het eerst op toen ik bij een pornobeurs in Londen was. Ze verzamelden zich aan het eind van de rode loper met mappen vol foto’s die ze mee hadden genomen. Ze stonden daar te wachten tot actrices die foto’s bij binnenkomst signeerden. Een beetje zoals bij filmpremières, behalve dan dat deze mannen foto’s bij zich hadden van vrouwen met sperma op hun gezicht of een pik in hun mond, in plaats van doorsnee portretten.

Het belangrijkste evenement op de agenda van de doorgewinterde pornofanaat is de AVN Entertainment Expo, een enorme pornobeurs die jaarlijks in Las Vegas wordt gehouden. Volgens de organisatoren komen er elk jaar ongeveer dertigduizend mensen op af, waarvan de helft fan is.

Net als op Comic-con betalen fans voor een handtekening of foto van hun favoriete acteurs. Anders dan op Comic-com, mag je bij sommige van die acteurs tegen een meerprijs ook even met je hoofd tussen hun borsten.

Ik ging naar de expo van dit jaar, die onlangs plaatsvond in het Hard Rock Hotel, om foto’s te nemen van de fans. Volgens mijn onwetenschappelijke telling, bestond ongeveer tachtig procent van de aanwezigen uit mannen van middelbare leeftijd. Ze zagen eruit alsof hun uiterlijk was bepaald door een computer die het gemiddelde van de vaders van al mijn vrienden had berekend.

Zoals mijn vader in alles wat hij zegt treinenjargon verwerkt, ondanks het feit dat niemand enig idee heeft wat die woorden betekenen, zo spraken de mensen die ik op de AVN Expo sprak een specifieke pornotaal, doorspekt met referenties aan specifieke camgirls en pornoproductiemaatschappijen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

“Het is redelijk goedkoop en veel modellen zijn aardig, je leert ze echt kennen,” zei Nick Koontz, die me vertelde dat hij voornamelijk bekend is als KingNut345, zijn gebruikersnaam op MyFreeCams.com. “Het is meer een community dan een website.”

