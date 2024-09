Portretten van transseksuele sekswerkers uit de jaren 80 in Parijs

Het zijn de jaren tachtig en de vrouwelijke Parijzenaren in Byron Newmans fotografie zijn uitgedost met sprankelende juwelen, smokey eyes en een flinke hoeveelheid blush. De meeste vrouwen komen oorspronkelijk uit Brazilië en zijn allemaal sekswerkers en transseksueel. Ze zien er sterk, fantastisch en sexy uit – als modellen in een videoclip.



Newman was dertig toen hij naar Frankrijk verhuisde voor een baan als ontwerper voor een tijdschrift in Parijs. Al gauw vond hij meer artistieke inspiratie in de migrantengemeenschap van transvrouwen die aan het werk waren in de rosse buurt Pigalle in Parijs. Newman en zijn vrouw, de Franse actrice Brigette Ariel, raakten bevriend met deze groep en begonnen hun leven te fotograferen.



“Ik was niet heel erg goed in fotograferen in die tijd,” zegt hij. “Maar ik denk dat het feit dat ik simpele technieken gebruikte en weinig ervaring had, het de rauwheid en intimiteit gaf die ik er zo mooi aan vind. Als ik het nu had gemaakt, zou het er niet zo interessant uitzien als toen.”



Newman fotografeerde uiteindelijk tussen de dertig en veertig vrouwen en publiceerde het resultaat in het boek The Ultimate Angels in 1984. Sommige foto’s zijn nu tentoongesteld in Ultimate Angels, een expositie met de schilder Aphrodite Papadatou in de Herrick Gallery in Londen.

Newman vertelt dat transvrouwen aan de rand van de samenleving bungelden toen hij in Parijs woonde. Ze werden onderdrukt en veracht door de gevestigde orde. De enige publicatie waar de transsekswerkersgemeenschap al eens in was geportretteerd was in het wekelijkse nieuwstijdschrift Paris Match. Voor die portretten gebruikte hij lange lenzen en infraroodfilm, alsof de vrouwen gangsters en criminelen waren.

Dit spoorde hem alleen nog maar meer aan om een andere kant van hun levens te laten zien. De vrouwen op de foto’s van Newman lijken soms net modellen uit de Playboy, maar hij legt ze ook vast terwijl ze met hun vrienden zijn, topless in de zon liggen of rondhangen op straat. “Meestal legde ik gewoon letterlijk vast wat ik voor me zag,” zegt hij. “Als ik vrouwen fotografeer, vind ik het altijd mooi om ze te fotograferen als ze controle hebben over hun eigen leven en niet alleen bestaan als passieve dingen waar mannen mee kunnen spelen. Ik deed hetzelfde met deze vrouwen.”

Dertig jaar later hebben Newman en zijn – inmiddels ex-vrouw het contact met de meeste vrouwen op de foto’s verloren. “Het is een hele vergankelijke wereld,” vertelt hij over Pigalle. “Er zat veel tijd – drie jaar – tussen het maken van de foto’s en de publicatie van het boek. In die tijd zijn veel vrouwen die we hadden ontmoet teruggegaan naar Brazilië of ze waren gedeporteerd.”

Maar hij heeft wel goede herinneringen aan hun tijd samen. Met Oud en Nieuw reden ze samen met hun vriendin Cassandra naar het strand voor een traditionele Braziliaanse ceremonie om het nieuwe jaar te zegenen. Terwijl Cassandra witte bloemen en gouden sieraden de oceaan in gooide, vergaten ze compleet dat ze de auto op het strand hadden geparkeerd terwijl het net vloed werd en het water omhoog kwam. “Toen we terugkwamen, stond de auto half onder water,” vertelt hij lachend. “We moesten om twee ’s nachts de brandweer laten komen!”

Ultimate Angels is van 12 tot 23 juli te zien Herrick Gallery in Londen.