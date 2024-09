Portugese gebakken rijst

Porties: 2

Totaal: 1 uur

Ingrediënten

190 g jasmijnrijst

480 ml kippenbouillon

1 kleine geroosterde tomaat

60 ml koolzaadolie

85 g Linguica-worst, in kleine stukjes

2 teentjes knoflook, fijngehakt

1 stengel bleekselderij, fijngehakt

1/2 zoete witte ui, fijngehakt

2 el Portugese allspice-kruiden

2 grote eieren

2 bosuitjes, dun gesneden

Bereidingswijze

1. Ik hou ervan om de rijst in de oven te koken. Het is makkelijk en het mislukt nooit. Verwarm de oven voor op 200°C. Voeg de rijst, ui, kippenbouillon (heet), geroosterde tomaat en Portugese kruiden bij elkaar in een diepe, rechthoekige schaal. Dek de schaal af met plastic folie, gevolgd door aluminiumfolie en zet de schaal voor ongeveer 30 minuten in de oven. Laat de rijst compleet afkoelen voordat je ‘m gaat bakken.

OPMERKING VAN DE CHEF: Je kan ook een restje rijst uit je koelkast gebruiken voor dit recept en stap 1 overslaan.

2. Verwarm de helft van de olie op middelhoog vuur in een gietijzeren koekenpan van ongeveer 30 cm omtrek. Voeg de worst toe en bak ‘m knapperig, in ongeveer 5 minuten. Haal de worst eruit met een schuimspaan en voeg de overige olie, knoflook, selderij en ui toe. Breng op smaak met zout en peper en laat nog ongeveer 7 minuten bakken totdat je de rijst toevoegt.

3. Bak de rijst en de groenten en roer voorzichtig totdat er zich een korst vormt aan de onderkant van de pan. Voeg de worst weer toe. Schep de rijst om zodat de worst goed mengt, en breek de 2 eieren boven het gerecht.

4. Schuif de pan terug in de oven en bak het gerecht totdat het eiwit van de eieren gestold is, maar het eigeel nog niet in ongeveer 3 minuten. Garneer het gerecht met gesneden bosui.

