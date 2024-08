Echt waar, er zijn nog positieve dingen gebeurd in 2020

Gedaan met kussen

Mondmaskers en vanop afstand dag zeggen; dit jaar heeft ons het potentieel van een Japanse toekomst getoond. 2020 was ook het jaar dat ons beschermde tegen de slechte adem. Als je dit jaar nog steeds geurhinder veroorzaakte, dan heb je dat enkel aan jezelf te danken.

De speeches van de koning en de koningin

De koninklijke familie heeft ons dit jaar gezegend met prachtige speeches, een groet vanuit de tuin, prachtige leesmomenten, een geweldige dj-set waar de eenzaamheid van afdruipt en last but not least, de erkenning van Delphine Boël door haar familie. Beloofd, in 2021 stoppen we met ze uit te lachen.

16 maanden na de verkiezingen hebben we eindelijk een regering

En de N-VA maakt er geen deel meer van uit. En onze vice-premier is de eerste transgender minister van Europa. Ook al weten we allemaal nog steeds niet zo goed hoe het allemaal in elkaar zit, het doet ons plezier.

Het uitstel van de UEFA EURO 2020

Want sinds Bernard Voorhoof met pensioen is, is voetbal een beetje stom geworden.

Machtige mensen werden ziek

Corona heeft Trump en Johnson te pakken gekregen. Het ging niet veel verder dan een kleine mentale “knik”, maar het deed ons toch een beetje deugd.

De geboorte van het insta-account ACAB cuisine

“All Cuisines Are Bonnes”

Harvey Weinstein kreeg 23 jaar gevangenisstraf

Op 11 maart – de dag dat België zijn eerste Covid-dode telde (er zijn er nu meer dan 18.000) – kreeg dat vuile zwijn een gevangenisstraf van 23 jaar.

De slag om de vuile anus

Dankzij het virus (en het internet) konden we echte oorlogsscenario’s meemaken in de supermarkten, en dat allemaal voor toiletpapier. Tenzij de volgende pandemie ervoor zorgt dat de hele wereld gelijktijdig diarree krijgt, of de Derde Wereldoorlog eraan komt, zullen we dat nooit meer te zien krijgen.

What doesn’t kill you, makes you stronger

Nooit meer zullen je ouders kunnen zeggen dat jouw generatie alles op een zilveren schaaltje aangeboden heeft gekregen.

Eindelijk heeft de VN officieel het nut van medicinale cannabis erkend

Tot nu toe stond cannabis op dezelfde lijst als de gevaarlijkste drugs ter wereld, samen met onder andere heroïne. Helaas verandert dit niets aan de manier waarop de regeringen hun wetten op nationaal niveau beheren. Hopelijk heeft de declassificatie een positieve invloed op de toegang tot medicinale cannabis en op toekomstige onderzoeken naar de voordelen van weed.

De LGBTQ+-community eigende zich de #proudboys toe

De Proud Boys, dat extreemrechtse mannenclubje met Fred Perry-polo’s, kijken spijtig genoeg terug op een behoorlijk succesvol 2020. Ze zagen onder andere een stevige toename in populariteit nadat Trump in september tijdens een presidentieel debat de groep openlijk steunde. Na Trumps uitspraak, nam de LGBTQ+-gemeenschap op Twitter het heeft in eigen handen. Wie op Twitter #proudboys opzocht, werd overspoeld met foto’s van homokoppels. Dit tot grote ergernis van de Proud Boys, die sindsdien op Twitter er maar niet in slagen hun boodschap nog te verspreiden.

We mogen eindelijk werken op pantoffels

En hetzelfde geldt voor lessen. Gedaan met files, onnodige verplaatsingen en te vroeg opstaan.

Het antwoord van Greta Thunberg op Donald Trump

Alles wat je zegt ben je zelf.

Trump is niet herverkozen

Bye Felicia.

Activisme op social media

Of dit nu het gevolg is van minder protesten of omdat we gewoonweg meer tijd hebben besteed op het internet door de lockdown, de laatste maanden leek social media vooral te worden gebruikt om een heleboel politieke zaken aan de kaak te stellen. Een groot voordeel – bovenop de mogelijkheid tot sensibilisering dat het ons geeft – is dat dit alles indirect gewerkt zal hebben als een vrienden- en kennissenfilter. We weten nu wie van onze entourage de slachtoffers zijn en welke mensen zeuren als we niet genoeg praten over hetero’s of geslagen mannen maar zelf wel verdwijnen in de diepten van het internet en het echte leven als we met hen willen praten over de migratiecrisis of allerlei andere soorten ongelijkheden (het zijn dezelfde mensen die de politie bellen als er meer dan vier mensen in de huiskamer zijn).

Activisme op social media (bis)

Nog een voordeel: dankzij alles wat er over verschillende onderwerpen aan het licht gekomen is, hoeven we niet eens meer uit te leggen waarom het volkomen dom is om koloniale beelden of politiegeweld te verdedigen. Tenzij je een hopeloos geval bent.

Veel minder mensen hebben het vliegtuig kunnen nemen

De luchtvaartmaatschappijen kregen daarentegen nog steeds een stapel geld en hun lege vliegtuigen bleven rondvliegen. Je voornemen om vanaf nu de trein naar Berlijn te nemen heeft weinig uitgemaakt.

Gratis dingen

Zodra de eerste lockdown werd aangekondigd, werden een heleboel dingen gratis ter beschikking gesteld: films, online festivals, treinkaartjes, enz. Natuurlijk hebben we daar niets van gemerkt, omdat we op dezelfde sites, pagina’s en feeds als voordien hebben zitten staren – een bewijs dat het gebrek aan cultuur niet te wijten is aan een gebrek aan tijd, maar eerder aan luiheid. Altijd goed om te weten.

Minder oude mensen te voeden

Aangezien vooral ouderen getroffen zijn door Covid, kunnen we zeggen dat de verliezen aanzienlijk zijn. Als iemand nu op dit moment op je schouder zit te huilen over het verlies van zijn grootouders, stel hen dan gerust dat de nieuwe generatie op een of andere manier zal profiteren van deze overhaaste ontlasting.

Acteur Elliot Page outte zich als transgender

Canadees acteur Elliot Page, bekend van o.a. Juno en Inception, outte zich enkele weken geleden als transpersoon. Hij is daarmee één van de bekendste acteurs om zich te outen als transpersoon. Hij gebruikte zijn coming out-tweet aandacht te vragen voor de vreselijke statistieken van geweld tegen gender non-conform- en transpersonen in 2020.

Maandverband & tampons worden gratis in Schotland

Het Schotse Parlement stemde, als eerste parlement ooit, unaniem in met een wetsvoorstel dat maandverband en tampons gratis maakt. Dit deed ze in de strijd tegen menstruatiearmoede, de situatie waarin sommige vrouwen niet genoeg geld hebben om tampons of maandverband te kopen. Ook in Vlaanderen blijkt 12% van de meisjes tussen de 12 en 25 jaar al eens niet genoeg geld te hebben om menstruatieproducten te kunnen kopen, dat blijkt uit een onderzoek van Caritas Vlaanderen. Laten we dus hopen dat we in 2021 hier ook in België werk van kunnen maken.

We realiseerden meer dan ooit hoe belangrijk nachtleven voor ons is

Misschien hadden we dat miserabele, saaie jaar zonder clubs wel nodig om nog eens écht te beseffen hoe belangrijk de nacht voor ons is: van sociale contacten, tot het gevoel van samen te dansen, tot de steun aan onze favoriete dj’s/artiesten. We kwamen ook te weten dat het nachtleven net zo doordrongen is van kapitalisme, racisme en andere ongelijkheden als andere leefwerelden. Laten we dus hopen dat als we elkaar terug op de dansvloer ontmoeten, er wat dingen zijn veranderd.

2020 was het jaar dat Angèle wereldberoemd werd

Wij zijn Angèle, jullie zijn onze Dua Lipa. 2020 was als een donkere en regenachtige nacht die maar niet leek op te houden. Maar kijk, het einde is in zicht en samen hebben we ons, al wandelend door lege straten en opgesloten in ons appartement, er doorheen getrokken.

Dit is alles wat we gevonden hebben. Onze kansen zullen ongetwijfeld keren in het nieuwe jaar. Dus tot in 2021 (volgende week dus) !

Credit: Woken News Network

